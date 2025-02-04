Американцы зайдут в Украину, а Путин остановится: как редкоземельные металлы могут закончить войну

США обещает помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. Вместе с тем Киев может получить определенные гарантии безопасности и выгодное сотрудничество. Фокус выяснил, что выиграет Украина и США в случае этого соглашения.

Related video

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Киев давал Вашингтону редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкими металлами и другими вещами", — сказал Трамп.

По его словам, эти минералы нужны американским промышленникам для производства смартфонов, аккумуляторов, лазеров и другой современной техники. Кроме этого, Трамп рассказал о достижении "большого прогресса" в вопрос мирного урегулирования войны в Украине.

"Мы должны остановить эту бессмысленную войну", — подчеркнул он.

СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что редкоземельные металлы Украины являются одним из пунктов "плана победы". Так в четвертом пункте говорится о совместной с Западом защите, инвестировании и использовании ценных природных ресурсов — уран, титан, литий, графит и тому подобное.

По информации источника, важно, чтобы эти редкоземельные металлы не раздобыла РФ, а потому президент Владимир Зеленский предлагал "специальную защиту" ресурсов. Более того, предполагалось, чтобы они специально использовались вместе с ключевыми партнерами, однако сначала нужны гарантии безопасности ресурсов. Этот вопрос Зеленский обсуждал на встрече с Трампом в сентябре 2024 года.

Редкоземельные металлы: для чего они Трампу, и что получит Украина

Координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы", ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман отметил в разговоре с Фокусом, что сейчас сложно предсказать, о чем идет речь, когда Дональд Трамп говорит о редкоземельных металлах.

"Скорее всего, он имеет в виду, что было бы целесообразно предоставить американским компаниям доступ к разведке и добыче этих природных ресурсов под гарантии безопасности со стороны США. Украина вряд ли сможет самостоятельно реализовать такие проекты из-за отсутствия необходимых технологий. В обмен на этот доступ, инвестиции и сотрудничество, военная поддержка со стороны США будет продолжена, а также могут быть предоставлены дополнительные гарантии безопасности", — говорит Гетьман.

Он убежден, что приезд американцев в Украину для добычи редкоземельных металлов — это лучшее, что сейчас может произойти. Поскольку, когда на украинской земле много американцев, враг должен вести себя менее агрессивно и более сдержанно.

Политолог Олег Постернак в комментарии Фокусу отметил, что Украине необходима уверенность в будущем, то есть четкие гарантии безопасности. Лучшим вариантом было бы вступление в НАТО, однако сейчас это маловероятно из-за геополитических и внутриполитических факторов в европейских странах. Альтернативой может стать модель израильских гарантий безопасности — двустороннее соглашение, по которому, например, США обязались бы защищать Украину в случае нового нападения со стороны РФ.

"Это пакты безопасности с другими странами, например, где речь идет о поставках оружия, финансовой поддержке, поддержке украинской оборонной индустрии и тому подобное. Еще как вариант, я думаю, когда-то мы и будем обсуждать, это образование отдельного альянса безопасности. Если Россия против вступления Украины в НАТО, но Украине при этом надо гарантировать ее безопасность на будущее, то, возможно, это образование отдельного безопасности альянса или коллективного договора безопасности с участием европейских стран, где Украина получает коллективные гарантии безопасности", — говорит Постернак.

Кроме этого, гарантией безопасности может стать размещение миротворческого контингента вдоль границы и линии боевого соприкосновения между Украиной и РФ.

По мнению политолога, лучше, чтобы редкоземельные металлы контролировались американским инвестором, чем российским оккупантом.

Политолог Виктор Таран отметил, что США в контексте глобального противодействия Китаю ищут источники поставок критически важных редкоземельных металлов. Так их будут использовать в высокотехнологичных и военных отраслях.

"Редкоземельные элементы (в частности, неодием, диспрозий, празеодим, скандий и другие лантаноиды) являются незаменимыми при производстве мощных постоянных магнитов, используемых в современных боевых системах. Ракеты, авиационные двигатели, системы противовоздушной обороны, высокотехнологичные устройства (например, смартфонах, электромобилях, солнечных панелях, компьютерных компонентах)", — сообщил Таран.

По его словам, Украина имеет значительное количество таких металлов. Тогда как Китай контролирует до 70% добычи и до 90% обработки редкоземельных элементов на глобальном уровне, в результате страна имеет мощный рычаг влияния в торговых и геополитических отношениях. США борются с Китаем и хотят уменьшить свою зависимость от китайских поставок через развитие альтернативных источников и заключение соглашений со странами, имеющими значительные запасы редкоземельных материалов.

За счет украинских металлов США смогут:

уменьшить зависимость от китайских поставок;

обеспечить производство оборонной продукции и высокотехнологичных товаров;

усилить геополитическую позицию США и ее союзников в соперничестве с Китаем.

Тогда как Украина получит:

американские базы, инвесторов и доходы в бюджет

трудоустройство ветеранов, которые с удовольствием будут защищать здесь иностранный капитал;

американских военных, что станет реальными гарантиями безопасности.

"США, которые заинтересованы в украинских редкоземельных металлах из-за их критического значения для оборонной и высокотехнологичной промышленности, будут максимально задействовать все ресурсы, чтобы в Украине наступил мир. Они дадут гарантии безопасности, но за это будут требовать свою плату. В их глазах это честное согласие. Они нам дают безопасность, а сами получают ресурс для противостояния с Китаем, который доминирует на мировом рынке этих материалов. Украина при таких обстоятельствах становится стратегическим партнером, который поставляет неодий, диспрозий, празеодим и другие лантаноиды в США", — пояснил он и добавил, что Украина становится важным звеном экосистемы и геополитического щита для США.

Запасы редкоземельных металлов: чем богата Украина

Гетман отметил, что запасы редкоземельных металлов являются достаточно серьезными. В частности, залежи лития, титана — это 20-50-летние добычи. Более того, эти металлы потом могут вернуться в Украину в другом виде, например, автомобилей Tesla.

Украина не имеет технологий, чтобы добывать и перерабатывать редкоземельные металлы. Зато страна занимает передовые ниши в других секторах, а именно аграрном, металлоперерабатывающем.

"Каждая страна сосредотачивается на том, в чем имеет наибольшее преимущество. США занимаются инновациями, поэтому добытые в Украине металлы будут возвращаться к нам в виде готовой продукции, которую мы сами пока не можем производить. Период в 20-40 лет, в течение которого эти ресурсы будут добываться и использоваться, является хорошей возможностью для Украины: он позволит заработать, получить гарантии безопасности, ускорить завершение войны, а затем перейти на другие виды ресурсов или технологий", — подытожил экономист.

В Украине насчитывается около 20 тысяч месторождений Фото: Відкриті джерела

Постернак отметил, что Украина обладает большими запасами лития, урана, титана и т.д., в частности, насчитывается около 20 тысяч месторождений, однако 70% из них — на территории Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей.

"Передача или концессия на добычу этих полезных ископаемых американским компаниям может сделать интерес США в Украине более прагматичным. Это дает Вашингтону не только экономические преимущества, но и возможность защищать собственные стратегические интересы в случае нового нападения на Украину. Взамен Украина получает надежного инвестора, создание рабочих мест для украинцев, стабильные налоговые поступления в госбюджет и общую экономическую выгоду. Это сотрудничество, которое может быть выгодным для обеих сторон", — подчеркнул Постернак.

Редкоземельные металлы, по словам эксперта, используются в электронике, оборонной промышленности, машиностроении. Этот сектор экономики начал опережать обычную индустрию в последнее десятилетие, именно поэтому к этому сейчас так приковано внимание.

Таран отметил, что значительная часть мировых редкоземельных металлов, согласно геологическим исследованиям, находится на Украинском щите. Так существуют перспективные месторождения, в частности, юго-западных и южных регионах.

"Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Херсонская области — это клондайк на котором идентифицированы уникальные или больших масштабов рудные проявления таких элементов", — подчеркнул он.

Напомним, 4 февраля в СМИ сообщили, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц осудил позицию американского президента Дональда Трампа относительно получения редкоземельных украинских металлов. По его словам, эгоистично использовать ресурсы страны для финансирования поддержки обороны.

В конце января стало известно, что Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, необходимых для производства современной электроники. Кроме этого, запасы этих элементов есть во Вьетнаме, Бразилии, России, Индии, Австралии, США и Гренландии.