Трамп хочет редкоземельные металлы: у Зеленского говорят, что это пункт "плана победы" Украины

"План победы" Украины от Владимира Зеленского содержит пункт об использовании со странами Запада ценных природных ресурсов. Заявление Дональда Трампа о редкоземельных металлах было сделано не случайно, говорят источники "РБК-Украина".

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Президент США Дональд Трамп заинтересовался редкоземельными металлами Украины, это было одним из пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил агентству "РБК-Украина" источник в Офисе президента Украины (ОП).

В "плане победы" Украины есть четвертый пункт, в котором сказано о совместной с Западом защите, инвестировании и использовании ценных природных ресурсов. Речь идет об уране, титане, литии, графите и других.

Украина имеет специальные ресурсы, в том числе редкоземельные металлы уран, литий и титан. Важно, чтобы все это не заполучила Россия и с этой целью президент Зеленский предлагал "специальную защиту" ресурсам, указывает источник.

Также предполагалось, чтобы ресурсы специально использовались вместе с ключевыми партнерами. Но сперва нужны гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных металлов от войск России, добавил он.

По словам собеседника, именно вопрос гарантий безопасности ресурсов Зеленский обсуждал на встрече с Трампом в сентябре 2024 года.

Напомним, Трамп требовал редкоземельные металлы в обмен на помощь Украине от Штатов. Металлы нужны США для производства высокоточной техники.

Лидером по добыче редкоземельных металлов является Китай. Пекин поставляет до 95% редкоземельных минералов в мире и доминирует на этом рынке с 1990-х годов.