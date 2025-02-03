Трамп хоче рідкоземельні метали: у Зеленського кажуть, що це пункт "плану перемоги" України

"План перемоги" України від Володимира Зеленського містить пункт про використання з країнами Заходу цінних природних ресурсів. Заява Дональда Трампа про рідкоземельні метали була зроблена не випадково, кажуть джерела "РБК-Україна".

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Президент США Дональд Трамп зацікавився рідкоземельними металами України, це було одним із пунктів "плану перемоги" українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомило агентству "РБК-Україна" джерело в Офісі президента України (ОП).

У "плані перемоги" України є четвертий пункт, у якому сказано про спільний із Заходом захист, інвестування та використання цінних природних ресурсів. Йдеться про уран, титан, літій, графіт та інші.

Україна має спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні метали — уран, літій і титан. Важливо, щоб усе це не роздобула Росія, і з цією метою президент Зеленський пропонував "спеціальний захист" ресурсів, вказує джерело.

Також передбачалося, щоб ресурси спеціально використовувалися разом із ключовими партнерами. Але спершу потрібні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних металів від військ Росії, додав він.

За словами співрозмовника, саме питання гарантій безпеки ресурсів Зеленський обговорював на зустрічі з Трампом у вересні 2024 року.

Нагадаємо, Трамп вимагав рідкоземельні метали в обмін на допомогу Україні від Штатів. Метали потрібні США для виробництва високоточної техніки.

Лідером з видобутку рідкоземельних металів є Китай. Пекін постачає до 95% рідкоземельних мінералів у світі та домінує на цьому ринку з 1990-х років.