Трамп не знає, як завершити війну в Україні: лідери ЄС скликають саміт з оборони, — WP

За словами журналістів, у представників ЄС немає впевненості в президенті США, який погрожує своїм же союзникам тарифами. Трамп також залишає відкритою можливість того, що війська США можуть гарантувати безпеку Гренландії та Панамського каналу.

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3 лютого лідери ЄС проведуть саміт з оборони на тлі невпевненості щодо цілей свого союзника Сполучених Штатів. Саміт буде неформальним в умовах, коли немає чіткого сигналу від президента США Дональда Трампа щодо того, як він має намір зупинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це пише The Washington Post.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднаються до 27 лідерів ЄС у Брюсселі. Саміт буде присвячений співпраці ЄС і США, військовим витратам і нарощуванню європейської оборонної промисловості.

У представників ЄС немає впевненості в Трампі, який погрожує своїм же союзникам тарифами. Під час свого попереднього терміну Трамп запроваджував мита на європейську сталь та алюміній.

Минулого місяця Трамп також залишив відкритою можливість того, що американські військові можуть бути використані для забезпечення безпеки Гренландії та Панамського каналу.

"Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки", — заявив він.

Минулого тижня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен спробувала зміцнити підтримку серед європейських союзників, які зіткнулися з тим, що вона назвала "більш невизначеною реальністю".

Це питання має стати центральним пунктом зустрічі в понеділок — першої в історії зустрічі лідерів ЄС, зосередженої виключно на обороні, яка, згідно з планами, триватиме близько 12 годин.

Нагадаємо, що, згідно з розслідуванням Reuters, Байден сповільнив постачання зброї Україні доти, доки повноваження не закінчилися.

Також повідомлялося, що росіяни розробили нову систему і дистанційно керують "зграями" БПЛА.