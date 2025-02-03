Трамп не знает, как завершить войну в Украине: лидеры ЕС созывают саммит по обороне, — WP

По словам журналистов, у представителей ЕС нет уверенности в президенте США, который угрожает своим же союзникам тарифами. Трамп также оставляет открытой возможность того, что войска США могут обеспечивать безопасность Гренландии и Панамского канала.

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3 февраля лидеры ЕС проведут саммит по обороне на фоне неуверенности относительно целей своего союзника Соединенных Штатов. Саммит будет неформальным в условиях, когда нет четкого сигнала от президента США Дональда Трампа относительно того, как он намерен остановить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом пишет The Washington Post.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединятся к 27 лидерам ЕС в Брюсселе. Саммит будет посвящен сотрудничеству ЕС и США, военным расходам и наращиванию европейской оборонной промышленности.

У представителей ЕС нет уверенности в Трампе, который угрожает своим же союзникам тарифами. Во время своего предыдущего срока Трамп вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий.

В прошлом месяце Трамп также оставил открытой возможность того, что американские военные могут быть использованы для обеспечения безопасности Гренландии и Панамского канала.

"Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности", — заявил он.

На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен попыталась укрепить поддержку среди европейских союзников, столкнувшихся с тем, что она назвала "более неопределенной реальностью".

Этот вопрос должен стать центральным пунктом встречи в понедельник — первой в истории встречи лидеров ЕС, сосредоточенной исключительно на обороне, которая, согласно планам, продлится около 12 часов.

Напомним, что, согласно расследованию Reuters, Байден замедлил поставки оружия Украине до тех пор, пока полномочия не истекли.

Также сообщалось, что россияне разработали новую систему и дистанционно управляют "стаями" БПЛА.