GCS разработало вражеское конструкторское бюро "Гермес". Несмотря на потери в "глупых" штурмах, Россия отложила решение системных проблем в ВС РФ в долгий ящик.

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ВС РФ используют новые системы, чтобы управлять "стаями" БПЛА. Об этом известно из отчета американского Института изучения войны (ISW), опубликованного 2 февраля.

Российские оккупанты применяют наземную систему управления (GCS) для контроля над беспилотниками. Ее разработало конструкторское бюро "Гермес", дочерняя компания производителя систем борьбы с дронами "Кайсант". GCS может управлять "стаей" из неограниченного количества БПЛА с помощью одного пульта дистанционного управления.

Отмечается, что ВС РФ используют новую систему на территории Украины, чтобы управлять беспилотниками на разных частотах. Таким образом враг защищает свои дроны от воздействия средств РЭБ.

Мобилизация в России

Украинская разведка сообщила о принудительной мобилизации около 300 мирных жителей временно оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях. Такие показатели были зафиксированы только за декабрь. Осенью захватчики отправили 30 украинцев с ВОТ в неопределенную воинскую часть в захваченном Крыму. Мобилизованные в оккупации гражданские сталкиваются с систематическим жестоким обращением, РФ не гнушается нарушением Женевской конвенции.

В то же время российский источник пожаловался на нехватку боеприпасов и потери в ВС РФ в результате "глупых" штурмов. Провалы вражеского командования привели к преждевременному заявлению Минобороны России о захвате села Новоегоровка на Харьковщине. Отмечается, что решение своих системных проблем в армии Москва отложила еще в августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область.

Напомним, в Forbes 2 февраля сообщили, что Россия потеряла в районе Большой Новоселки чудо-технику, которую в издании назвали "деревянным танком". Оккупанты построили бронированную штурмовую машину, использовав бревна и металл.

Ночью на 3 февраля РФ атаковали не менее 70 беспилотников, силы ПВО работали в 6 регионах страны-агрессора. Сообщалось о локальных блэкаутах, пожарах и десятках взрывов.