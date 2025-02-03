В России закрывали небо, пропадал свет и горели заводы: что известно о ночной атаке БПЛА

В одном из вражеских городов услышали около 50 взрывов. Пока российское Минобороны хвастается ликвидацией десятков дронов, губернаторы информируют о "локальных возгораниях".

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Ночью на 3 февраля Россию атаковали десятки БПЛА. Об этом сообщили во вражеском Министерстве обороны.

В РФ заявили о перехвате и уничтожении 70 украинских БПЛА, из них:

27 — над территорией Ростовской области;

25 — над территорией Волгоградской области;

7 — над территорией Астраханской области;

5 — над территорией Воронежской области;

4 — над территорией Белгородской области;

2 — над территорией Курской области.

Ночная атака по России: последствия в регионах

В Росавиации информировали о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в шести аэропортах: Астрахань, Волгоград, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск. Впоследствии ограничения ввели еще в трех аэропортах: Владикавказ, Грозный, Махачкала.

В медиа ASTRA сообщили, что в результате атаки в нескольких районах Волгограда пропал свет. Местные жители слышали несколько взрывов. Журналисты предположили, что БПЛА были нацелены на местный НПЗ, который принадлежит "Лукойлу".

В городе работали силы ПВО. По словам местных, прогремели по меньшей мере 10 взрывов. По данным медиа SHOT, взрывов над городом было еще больше — около 50.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об отсутствии пострадавших и "локальных возгораниях на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы". Также он подтвердил "кратковременные перепады напряжения электросети" и заверил, что свет полностью восстановили.

Под Астраханью, со слов очевидца, БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод. Отмечается, что речь идет об объекте "Газпрома".

"Весь завод эвакуировали, на завод прилетел дрон", — сообщил источник.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о "возгорании" в результате падения беспилотника и отсутствии пострадавших.

Руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что под ударом оказался Астраханский газоперерабатывающий завод.

"Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы", — подчеркнул он.

Напомним, Фокус передавал, что ночью вспыхнул масштабный пожар на газоперерабатывающем заводе в городе Ахтубинск Астраханской области. В соцсетях информировали об ударе по трем объектам ТЭК в регионе, также был атакован газопровод поблизости.

Вечером 2 февраля аналитики DeepState сообщили, ВС РФ пытаются закрепиться в районе Андреевки и давят на украинские позиции с разных направлений. Российские оккупанты продвинулись сразу в районе нескольких населенных пунктов.