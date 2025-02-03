Враг активизировал наступление в Донецкой области и продвинулся в целом возле трех сел: что известно (карта)

Россияне пытаются продвинуться возле Андреевки, давят на позиции ВСУ из Славянки и Петропавловки, двигаясь к дороге Ясеново-Андреевка. Одновременно с этим пытаются давить на село Шевченко.

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Армия РФ пытается закрепиться в районе Андреевки в Донецкой области и давит на позиции Вооруженных сил с разных направлений, в частности из Славянки и Петропавловки. Российская пехота прорывается в окрестностях Андреевки и пытается пробиться сквозь позиции ВСУ через инженерно-фортификационные сооружения. Также армия РФ продвинулась в Серебряном, Дачном и возле Колодезей. Об этом стало известно вечером 2 февраля от аналитиков проекта DeepState.

"Севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил Обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка", — говорится в сводке.

DeepState | скриншот карты

Дополнительные возможности для штурма Андреевки могут появиться у россиян с южного направления — между Улаклами и Дачным, где враг также сосредотачивает свои войска и технику.

Также российская пехота пытается прорваться через село Шевченко, даже сквозь фортификационные сооружения, возведенные военными ВСУ.

"Одновременно с этим пехота осуществляла попытки лезть через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые пролегают между Андреевкой и Шевченко", — говорится в сводке.

В то же время аналитики отмечают, что военным ВСУ, которые находятся на позициях возле Андреевки, оборона дается нелегко "из-за ряда проблем". Однако украинские военные прилагают "максимум усилий" для того, чтобы их преодолеть, говорится в сообщении DeepState.

Напомним, врагу удалось продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области: возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки. Вместе с тем, на Покровском направлении россияне также пытаются давить, не прекращая штурмовые действия. Об этом Фокус рассказывал ночью 2 февраля.

Параллельно россияне создают условия для многомесячной наступательной операции на Харьковщине, как выяснили аналитики Института изучения войны. Там, на Купянском направлении, враг активизировал механизированные атаки, что может свидетельствовать о том, что оно может стать приоритетным для армии РФ. Подробности Фокус выяснял 2 февраля.

Ранее также стало известно о том, что враг оккупировал поселок Новомлинск в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили вечером 31 января.