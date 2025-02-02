Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState (карта)

Вражеские войска имели частичные успехи в продвижении у Воздвиженки, Котлиного и Андреевки. Также аналитики сообщили, что враг ни на день не прекращает штурмовые действия на Покровском направлении.

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Армия РФ смогла продвинуться сразу возле трех населенных пунктов в Донецкой области — возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки. В то же время у Котлино и в целом на Покровском направлении россияне непрерывно ведут штурмовые действия. Об этом стало известно из ежедневной сводки аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале, обнародованной ночью 2 февраля.

Перед этим специалисты проекта сообщали, что враг имеет частичные успехи на Покровском направлении, ситуация уточняется на нескольких участках.

DeepState | Котлине

DeepState | Воздвиженка

DeepState | Андреевка

"Последние дни враг активно проводит атаки на Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока в районе Котлиного и с юго-запада на Зверево", — говорится в сообщении DeepState.

Вместе с тем, несмотря на частичные успехи в продвижении, аналитики проекта утверждают, что враг замедлил темпы наступления на территорию Украины на разных направлениях.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде удается замедлить темпы наступления", — пишут аналитики.

Увидеть то, как армия РФ продвигалась на территории Украины, можно также увидеть через инфографику DeepState, опубликованную днем 1 февраля. Она демонстрирует, что в январе 2025 года враг оккупировал 325 квадратных километров украинской территории.

DeepState | динамика оккупации

Вместе с тем, напряженной остается ситуация на Купянском направлении (Харьковская область). Аналитики ISW проанализировали действия россиян на этом участке фронта и пришли к выводу, что россияне применяют механизированные атаки: это может свидетельствовать о том, что это направление может стать приоритетным. Об этом Фокусу стало известно 1 февраля.

Также ранее аналитики DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала Новомлинск, что в Купянском районе Харьковской области. Враг постоянно наращивает количество пехоты в населенном пункте, выставляет средства поражения и укрепляет территорию, из-за чего "все труднее будет ликвидировать этот плацдарм".