ВС РФ готовы начать многомесячную наступательную кампанию на Харьковщине, — ISW (карта)

Аналитики отмечают, что россияне применяют на Купянском направлении механизированные атаки: это указывает, что оно становится приоритетным, ведь командование РФ "исторически выделило бронетехнику" на главные направления фронта.

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Российская армия начала расширение своего выступления к северу от Купянска в рамках долгосрочной наступательной кампании. После относительного длительного затишья в сентябре 2024 года РФ начала наносить механизированные удары на этом направлении, что свидетельствует о том, что оно становится для россиян приоритетным. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны 31 января, сообщает Фокус.

"Российские войска расширяют свое выступление к северу от Купянска в рамках долгосрочных оперативных усилий по оттеснению украинских войск с восточного (левого) берега реки Оскол", — говорится в сводке.

Об изменении приоритетов российского командования также свидетельствует то, что оно выделило большое количество бронетехники, которую направили на главные направления на фронте. Такой техники на Купянском направлении стало больше, что и позволяет россиянам усиливать механизированные атаки.

"Российское военное командование исторически выделило бронетехнику на приоритетные направления фронта, а активизация механизированных действий может свидетельствовать о том, что Купянское направление становится приоритетным", — отмечают аналитики ISW.

К таким выводам специалисты Института изучения войны пришли на основе анализа вражеских наступательных атак, которые происходили на этом направлении. В частности, в сводке говорится о том, что только с 22 января украинские военные отбили четыре атаки механизированного типа. Такие атаки чаще начали происходить еще с октября, как проанализировали аналитики.

DeepState | скриншот карты

Стоит отметить, что армия РФ недавно активизировала наступательные действия к северу от Купянска, в частности в районе Двуречной. Этот населенный пункт россияне уже ранее захватывали — в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, однако вскоре ВСУ освободили поселок. Двуречная регулярно подвергается вражеским атакам — известно, что в городе разрушена местная администрация, жилая застройка и инфраструктура.

Отметим, что россияне уже заявляли ранее о том, что "освободили" Двуречную. Однако председатель Харьковской ОГА опроверг эту информацию и заявил о продолжении тяжелых боев по состоянию на 28 января.

Также стало известно, что россияне оккупировали поселок Новомлинск в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState вечером 31 января.