ВС РФ оккупировали Новомлынск и продвинулись около шести населенных пунктов – DeepState (карта)

Также российские войска продвинулись возле шести населенных пунктов — Новопильного, Раздольного, Янтарного, Петропаловки, Барановки и в Удачном.

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Российская армия оккупировала село Новомлинск, расположенное в Купянском районе Харьковской области. Об этом рассказали аналитики DeepState вечером 31 января в своей ежедневной сводке продвижения вражеских войск в Telegram-канале.

"Враг оккупировал Новомлинск, а также продвинулся возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения аналитики проекта добавили в интерактивную онлайн-карту.

Скриншот | армия РФ оккупировала Новомлинск

Добавим, что специалисты DeepState еще днем 31 января сообщали о ситуации в Новомлинске. Они отмечали, что это, скорее, уточнение, а не новое продвижение, поскольку занятие села произошло еще раньше.

"Это обозначение на карте в Новомлинске является более уточнением, а не "новым" продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад", — говорится в заметке DeepState.

В то же время в DeepState сообщали, что враг постоянно наращивает количество пехоты в населенном пункте, выставляет средства поражения и укрепляет окружающую территорию.

"Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм", — отмечают аналитики проекта, добавив, что россияне учитывают свои предыдущие ошибки.

Вместе с тем, в DeepState заявляют, что ситуация в поселке Двуречная Купянского района Харьковской области также не улучшается. Ранее аналитики рассказывали, что враг ведет активные штурмовые действия на Удачное.

Напомним, 30 января также стало известно о том, что враг оккупировал Новоандреевку Волновахского района Донецкой области. При этом ВСУ смогли восстановить позиции возле Удачного, хотя уже на следующий день, 31 января, аналитики DeepState сообщили о продвижении вражеских войск возле этого населенного пункта.

Ранее, 29 января, Фокус рассказывал о том, что россияне захватили поселок Великая Новоселка в Донецкой области.