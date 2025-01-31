ВСУ восстановили позиции возле Удачного, однако россияне оккупировали Новоандреевку, — DeepState (карта)

Кроме того, россияне продвинулись в районе трех населенных пунктов. Генштаб ВСУ подтвердил атаки ВС РФ возле Удачного.

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Российские оккупационные войска захватили село Новоандреевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новоандреевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новоандреевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Новоандреевка на карте Фото: Скриншот

В то же время в DeepState отметили, что Силы обороны восстановили позиции возле поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

ВСУ восстановили позиции возле Удачного Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Нелиповке, Котлино и возле Шевченко.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что враг атаковал украинские позиции в районе Удачного. В то же время информации об оккупации Новоандреевки в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 29 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили поселок Великая Новоселка.

26 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ закрыли "карман" в Великой Новоселке.