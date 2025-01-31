ЗСУ відновили позиції біля Удачного, проте росіяни окупували Новоандріївку, — DeepState (мапа)

Крім того, росіяни просунулись в районі трьох населених пунктів. Генштаб ЗСУ підтвердив атаки ЗС РФ біля Удачного.

Related video

Російські окупаційні війська захопили село Новоандріївка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Новоандріївку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Новоандріївка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Новоандріївка на мапі Фото: Скриншот

Водночас в DeepState наголосили, що Сили оборони відновили позиції біля селища Удачне Покровського району на Донеччині.

ЗСУ відновили позиції біля Удачного Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про те, що ворог атакував українські позиції в районі Удачного. Водночас інформації щодо окупації Новоандріївки в Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 29 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили селище Велика Новосілка.

26 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ закрили "кишеню" у Великій Новосілці.