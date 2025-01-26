ЗС РФ закрили "кишеню" у Великій Новосілці, є просування у Торецьку, — DeepState (карти)

У Великій Новосілці підрозділи ЗСУ контролюють два квартали на півночі населеного пункту, показано на карті DeepState. Командування відзвітувалось про відбиття дев'яти атак ЗС РФ.

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Російські війська окупували село Времівку та мають успіхи у Великій Новосілці. Крім того, росіянам вдалось захопити кілька кварталів у Торецьку та просунутись у Покровському та Новопавлівському напрямках. Про деталі наступу РФ станом на 26 січня написали аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Наступ РФ — бої на Донбасу 26 січня

Новопавлівський напрямок. Аналітики змінили лінії фронту між населеними пунктами Времівка та Велика Новосілка. Дані станом на 26 січня показують, що закрилась "кишеня", у якій перебували підрозділи ЗСУ, напівоточені ЗС РФ. У каналі DeepState написали, що село Времівка повністю в окупації (раніше бої точились на східних околицях). Крім того, ворог майже на 100% окупував Велику Новосілку: вільні буквально два квартали на півночі.

Наступ РФ - Времівка-Велика Новосілка 25 січня Фото: DeepState Наступ РФ - Времівка-Велика Новосілка 26 січня Фото: DeepState

Торецький напрямок. У місті Торецьк ЗС РФ просунулись на південній околиці в мікрорайоні Забалка. Орієнтовно, росіянам вдалось пройти близько 500 м. Конфігурація "язиків", які тягнуться від центру на північний захід, не змінилась, свідчить карта DeepState.

Наступ РФ - бої в Торецьку 26 січня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному відтинку фронту ЗС РФ просунулись у трьох точках: Котлиному (5 км на захід від Покровська), поруч з Надіївкою та Петропавлівкою. Крім того, аналітики уточнили дані щодо ситуації під Слов'янкою. Згідно з інформацією DeepState, лінію боїв повернули на 1 км на схід: тобто позначене раніше просування ворога скасували.

Наступ РФ - просування ворога під Покровськом 26 січня Фото: DeepState

Що каже Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 8:00 26 січня розповів про ситуацію на Донбасі. Командування повідомило про дев'ять атак ЗС РФ, які відбулись на Новопавлівському напрямку. Крім того, перелічуються точки, де тривали бої: серед них — Велика Новосілка та Времівка, про які писали аналітики. На Покровському напрямку українські підрозділи відбили 52 атаки ворога, у Торецьку — 10. Також Генштаб повідомив про ще два гарячі відтинки на сході. Під Краматорськом відбулось 33 штурми ЗС РФ, під Лиманом — 26.

Зазначимо, 24 січня аналітики DeepState описали ситуацію під Великою Новосілкою та про можливості підрозділів ЗСУ, які там тримають оборону. Згідно з даними аналітиків, ворог дійшов до центру цього населеного пункту та почав "зачистку" території. Водночас вони спростували заяви російських військкорів, які стверджували про повну окупацію.

Нагадуємо, військовий експерт Іван Ступак 24 січня пояснив, як можуть діяти ЗС РФ, щоб обійти Покровськ та підійти до Дніпропетровської області.