ЗС РФ можуть намагатися обійти Покровськ Дніпропетровською областю, щоб змусити ЗСУ відступити, — експерт

За словами військового експерта Івана Ступака, у наступні тижні можна буде побачити просування росіян у напрямку дороги Покровськ — Павлоград. Від Очеретиного залишається менше кілометра до того, щоб перерізати сполучення трасою.

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Російське командування, ймовірно, планує обійти Покровськ територією Дніпропетровської області, щоб "придушити" місто і змусити ЗСУ відійти. Таку заяву зробив військовий експерт Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У РФ є стратегічна мета — взяти Покровськ", — заявив він.

Експерт припускає, що ЗС РФ зроблять великий гак і обійдуть територією Дніпропетровської області з паралельною окупацією населених пунктів, які залишаться під їхнім контролем.

"Обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, узяти його на "придушення" і змусити наших військових відійти — це варіант для РФ цілком робочий", — попередив він.

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За словами військового експерта, Покровськ, по суті, став містом-примарою. У наступні тижні можна буде побачити просування росіян у напрямку дороги Покровськ — Павлоград. На жаль, від Очеретиного лишається менше кілометра до того, щоб перерізати сполучення трасою.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували НПЗ і ТЕЦ у Рязанській області РФ.

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