ВС РФ могут попытаться обойти Покровск по Днепропетровской области, чтобы заставить ВСУ отступить, — эксперт

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в следующие недели можно будет увидеть продвижение россиян в направлении дороги Покровск — Павлоград. От Очеретиного остается меньше километра до того, чтобы перерезать сообщение по трассе.

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Российское командование, вероятно, планирует обойти Покровск по территории Днепропетровской области, чтобы "подавить" город и заставить ВСУ отойти. Такое заявление сделал военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо".

"У РФ есть стратегическая цель — взять Покровск", — заявил он.

Эксперт допускает, что ВС РФ сделают большой крюк и обойдут по территории Днепропетровской области с параллельной оккупацией населенных пунктов, которые останутся под их контролем.

"Обойти территорией Днепропетровской области город Покровск, взять его на "подавление" и заставить наших военных отойти — это вариант для РФ вполне рабочий", — предупредил он.

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По словам военного эксперта, Покровск, по сути, стал в городом-призраком. В следующие недели можно будет увидеть продвижение россиян в направлении дороги Покровск — Павлоград. К сожалению, от Очеретиного остается меньше километра до того, чтобы перерезать сообщение по трассе.

Напомним, что ВСУ атаковали НПЗ и ТЭЦ в Рязанской области РФ.

Также Фокус в своем материале объяснял, как Украина будет стимулировать 18-летних парней идти в армию.