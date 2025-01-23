Оточення ЗСУ у Великій Новосілці: командування заперечує, блогери кажуть про надскладну ситуацію

Українські блогери і військкори стверджують, що усі дороги населеного пункту прострілюються, ускладнена логістика та евакуація. В ОСУВ "Хортиця" кажуть, що ЗСУ можуть вийти.

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В мережі бійці та військові блогери стали поширювати інформацію про оточення підрозділів Сил оборони, які перебувають в районі Великої Новосілки на Донеччині. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" заперечує цю інформацію і заявляє, що все під контролем, і вживаються заходи з посилення підрозділів.

"Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень. Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку", — йдеться в повідомленні.

В командуванні поширення інформації про формування котла у Великій Новосілці назвали інформаційною операцією ворога, щоб розхитати суспільні настрої, дезорієнтувати та підірвати довіру до військового керівництва і Сил оборони.

" Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції. Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі" — кажуть в ОСУВ "Хортиця".

Що кажуть про оточення ЗСУ у Великій Новосілці військові блогери та бійці

Військовий блогер Богдан Мирошніко вважає, що ОСУВ "Хортиця" приховує справжній стан справ в районі Великої Новосілки і вийти звідти так легко, як говорить командування, бійці не зможуть.

"Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що "ніякого оперативного оточення Великої Новосілки немає," та додав, що "вийти звідти можна без питань". Ну-ну. Від творців "СОУ обороняють східну частину Курахового", коли з міста вже повністю вийшли. Проїзних доріг під контролем там вже давно немає. Все перерізано. Ґрунтові дороги — пристріляні. Ворог звузив зону нашої оборони до прямокутнику 2,5 на 4 км", — проінформував він.

Блогер додав, що "вільний" вихід супроводжується втратами, бо FPV-дрони, міни, скиди та артилерія ворога цілодобово стежать за шляхами відходу.

"Логістика та евак майже неможливі з тих самих причин. Там вже повне оточення формується після втрати Времівки, не те, що оперативне. А оперативне оточення Великої Новосілки вже більше двох тижнів існує. Я коли виходжу на звʼязок з хлопцями, які зараз там обороняються — я не знаю, чи вийдуть вони на звʼязок ще раз. А дехто розповідає, що "оперативного оточення нема", бл*дь", — написав він.

Військовослужбовець 24 ОШБр Станіслав Бунятов висловив сподівання, що українські підрозділи виведуть, поки ситуація не ускладнилася остаточно.

"Залишається тільки сподіватися, що людей виведуть, або вже вивели з Великої Новосілки, ні місцевість, ні оперативна обстановка не дозволяють тримати там оборону", — зазначив він.

Такої ж думки дотримується інший військовий — лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На жаль, по Великій Новосілці все майже вирішено, але тепер активно стоїть питання чи підготовлені рубежі за даним населеним пунктом, адже фактичною за нею одні степи та поля і досить мало природних чи штучних перепон. Тому за відсутності збудованих належним чином інженерних споруд, можуть бути кепські справи", — написав він.

Нагадаємо, що 23 січня видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що після трьох років боїв ЗСУ були змушені відступити з Великої Новосілки зі значними втратами. Військова ситуація на сході України за останні дні різко загострилася.