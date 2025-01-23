В ОСУВ "Хортиця" заявили про "ризик оперативного оточення" біля Великої Новосілки (карта, відео)

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, Велика Новосілка перебуває у доволі скрутному становищі. Сили оборони роблять усе, аби не допустити подальшого просування противника.

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22 січня швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung опублікувало матеріал, у якому йдеться, що Збройні сили України опинилися в критичній ситуації в районі села Велика Новосілка Донецької області. За даними журналістів, українські підрозділи оточені з трьох боків і намагаються дістатися безпечних територій. В ОСУВ "Хортиця" прокоментували ситуацію навколо населеного пункту Велика Новосілка, заявивши, що "Сили оборони ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях і рубежах".

Зазначається, що дії воїнів спрямовані на те, щоб завдати максимальних втрат противнику, а також не допустити проривів оборони та оточень.

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями. Головною метою російських пропагандистів є розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони.

Ситуація у Великій Новосілці станом на 23 січня Фото: deepstatemap.live

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону заявив, що Велика Новосілка перебуває у доволі скрутному становищі. За його словами, українські захисники роблять усе, аби не допустити подальшого просування противника.

"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалось заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", — розповів Трегубов.

Він пояснив, що селище "розрізає" річка, що обмежує маневри. Проблемою є й те, що на цьому напрямку, як і на багатьох інших, росіяни мають кількісну перевагу.

Нагадаємо, військовослужбовець з позивним "Мучний" повідомив про бої за трасу Покровськ-Костянтинівка.

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