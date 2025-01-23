Перевага в логістиці: експерти назвали одну з причин успіхів ЗС РФ під Покровськом

На думку аналітиків, окупантам вдалося налагодити залізничне сполучення за маршрутом Авдіївка — Очеретине. А для захисту своїх ешелонів із військовими вантажами противник використовував бронепоїзд.

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Після захоплення села Очеретине, що на Донеччині, у травні 2024 року російські війська налагодили залізничне сполучення, що суттєво змінило логістичну ситуацію в регіоні. За даними OSINT-аналітика Intelschizo, запуск гілки Авдіївка — Очеретине дозволив окупантам скоротити "логістичне плече" до кількох кілометрів, що дало їм перевагу в постачанні на Покровському напрямку.

Аналітик згадав так званий "цар-поїзд" довжиною 30 км із 2000 вантажних вагонів, який Росія розгорнула на початку 2024 року. Спочатку передбачалося, що поїзд є оборонною спорудою, але пізніше з'ясувалося, що його використовували для захисту ешелонів із військовими вантажами в районі Волновахи, підвищуючи виживаність логістичних маршрутів.

Коментуючи публікацію, оглядачі Defense Express зазначили, що на знімках радіолокаційної розвідки (SAR) за період з травня 2024 по січень 2025 року зафіксовано інтенсивний рух російських ешелонів. Залізничні вантажні склади, ймовірно, розвантажуються як в Авдіївці, так і в Очеретиному.

Водночас даних про спроби українських Сил оборони завдати ударів по цій інфраструктурі поки що немає, хоча факт високої інтенсивності руху вказує на значущість цього маршруту для російської логістики.

Також було зазначено, що вокзал в Очеретиному було зруйновано внаслідок російських обстрілів ще у 2022-2023 роках. Однак противник організував ремонт інфраструктури на мінімально необхідному рівні. Можливо, було застосовано методи, схожі з досвідом Росії в Абхазії: ручне регулювання руху, тепловозна тяга й експлуатація до повного зносу магістралі.

"Виглядає так, що армія РФ спробувала нарешті реалізувати ту рису, яку їй західні аналітики у своїх роботах приписували ще на початку 2022 року, а саме — вміння покладатися на залізничний транспорт під час наступальних операцій", — підсумували експерти.

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Нагадаємо, військовий журналіст Юрій Бутусов розповів, що ЗС РФ продовжують наступ на відрізку фронту в Донецькій області, який тягнеться від Покровська до Великої Новосілки. За його словами, тактика противника нагадує дії з окупації Вугледара.