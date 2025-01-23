Преимущество в логистике: эксперты назвали одну из причин успехов ВС РФ под Покровском

По мнению аналитиков, оккупантам удалось наладить железнодорожное сообщение по маршруту Авдеевка – Очеретино. А для защиты своих эшелонов с военными грузами противник использовал бронепоезд.

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После захвата села Очеретино, Донецкой области, в мае 2024 года российские войска наладили железнодорожное сообщение, что существенно изменило логистическую ситуацию в регионе. По данным OSINT-аналитика Intelschizo, запуск ветки Авдеевка – Очеретино позволил оккупантам сократить "логистическое плечо" до нескольких километров, что дало им преимущество в снабжении на Покровском направлении.

Аналитик упомянул так называемый "царь-поезда" длиной 30 км из 2000 грузовых вагонов, который Россия развернула в начале 2024 года. Изначально предполагалось, что поезд является оборонительным сооружением, но позже выяснилось, что он использовался для защиты эшелонов с военными грузами в районе Волновахи, повышая выживаемость логистических маршрутов.

Комментируя публикацию обозреватели Defense Express отметили, что на снимках радиолокационной разведки (SAR) за период с мая 2024 по январь 2025 года зафиксировано интенсивное движение российских эшелонов. Железнодорожные грузовые составы, вероятно, разгружаются как в Авдеевке, так и в Очеретино.

В то же время данных о попытках украинских Сил обороны нанести удары по этой инфраструктуре пока нет, хотя факт высокой интенсивности движения указывает на значимость этого маршрута для российской логистики.

Также было отмечено, что вокзал в Очеретино был разрушен в результате российских обстрелов еще в 2022–2023 годах. Однако противник организовал ремонт инфраструктуры на минимально необходимом уровне. Возможно, были применены методы, схожие с опытом России в Абхазии: ручное регулирование движения, тепловозная тяга и эксплуатация до полного износа магистрали.

"Выглядит так, что армия РФ попыталась наконец реализовать ту черту, которую ей западные аналитики в своих работах приписывали еще в начале 2022 года, а именно — умение полагаться на железнодорожный транспорт при наступательных операциях", — подытожили эксперты.

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Напомним, военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВС РФ продолжают наступление на отрезке фронта в Донецкой области, который тянется от Покровска до Великой Новоселки. По его словам, тактика противника напоминает действия по оккупации Угледара.