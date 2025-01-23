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Военный Фокус Российско-украинская война

Преимущество в логистике: эксперты назвали одну из причин успехов ВС РФ под Покровском

бронепоезд ВС РФ, пронебоезд российских войск, российский бронепоезд
Иллюстративное фото

По мнению аналитиков, оккупантам удалось наладить железнодорожное сообщение по маршруту Авдеевка – Очеретино. А для защиты своих эшелонов с военными грузами противник использовал бронепоезд.

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После захвата села Очеретино, Донецкой области, в мае 2024 года российские войска наладили железнодорожное сообщение, что существенно изменило логистическую ситуацию в регионе. По данным OSINT-аналитика Intelschizo, запуск ветки Авдеевка – Очеретино позволил оккупантам сократить "логистическое плечо" до нескольких километров, что дало им преимущество в снабжении на Покровском направлении.

Аналитик упомянул так называемый "царь-поезда" длиной 30 км из 2000 грузовых вагонов, который Россия развернула в начале 2024 года. Изначально предполагалось, что поезд является оборонительным сооружением, но позже выяснилось, что он использовался для защиты эшелонов с военными грузами в районе Волновахи, повышая выживаемость логистических маршрутов.

Комментируя публикацию обозреватели Defense Express отметили, что на снимках радиолокационной разведки (SAR) за период с мая 2024 по январь 2025 года зафиксировано интенсивное движение российских эшелонов. Железнодорожные грузовые составы, вероятно, разгружаются как в Авдеевке, так и в Очеретино.

В то же время данных о попытках украинских Сил обороны нанести удары по этой инфраструктуре пока нет, хотя факт высокой интенсивности движения указывает на значимость этого маршрута для российской логистики.

Также было отмечено, что вокзал в Очеретино был разрушен в результате российских обстрелов еще в 2022–2023 годах. Однако противник организовал ремонт инфраструктуры на минимально необходимом уровне. Возможно, были применены методы, схожие с опытом России в Абхазии: ручное регулирование движения, тепловозная тяга и эксплуатация до полного износа магистрали.

"Выглядит так, что армия РФ попыталась наконец реализовать ту черту, которую ей западные аналитики в своих работах приписывали еще в начале 2022 года, а именно — умение полагаться на железнодорожный транспорт при наступательных операциях", — подытожили эксперты.

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Напомним, военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВС РФ продолжают наступление на отрезке фронта в Донецкой области, который тянется от Покровска до Великой Новоселки. По его словам, тактика противника напоминает действия по оккупации Угледара.