Окружение ВСУ в Великой Новоселке: ВС РФ приближаются и бьют с флангов, — Бутусов (видео)
Расстояние между зубцами российских "клещей", которые угрожают Великой Новоселке — около двух-трех километров, заявил военный журналист Юрий Бутусов. Он призвал Генштаб спасать бойцов ВСУ.
ВС РФ продолжают наступление на отрезке фронта на Донбассе, который тянется от Покровска до Великой Новоселки. В Покровске россияне могут повторить способ действий, благодаря которым они оккупировали Угледар. Между тем есть угроза оперативного окружения подразделений ВСУ в Великих Новоселках. О ситуации на границе Донецкой области военный журналист и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал в видеообзоре на YouTube-канале.
Наступление РФ — окружение в Великих Новоселках
Бутусов пояснил, что получил информацию о ситуации на линии фронта от военнослужащих, которые знают о реальных событиях: с "командирами высокого и среднего уровней, и с младшими командирами". Согласно полученным данным, город Великая Новоселка находится почти в окружении. Войска ВС РФ продвинулись на западном и восточном флангах вокруг населенного пункта, и полностью простреливают местность. В результате бойцы ВСУ могут добраться на позиции только пешком, слышно на видео.
"Весь этот маленький узкий островок простреливается врагом насквозь почти из всех видов вооружения", — сказал Бутусов.
Бутусов утверждает, что данную точку трудно удержать, украинцам грозит оперативное окружение, но они держат позиции, потому что приказа отходить нет.
"Развернуть связь, организовать обеспечение и быструю эвакуацию невозможно. Как дальше это возможно удерживать? Пополнения людьми нет. Но есть приказ держаться. Это у меня вызывает просто возмущение, что до сих пор нет никаких решений на отход", — сказал военный журналист, призывая Генштаб вывести людей.
На карте боевых действий, которую показал Бутусов, видны российские "клещи", которые охватили Великую Новоселку. Расстояние между краями "клещей" — от 2 200 до 3 700 м, указано на карте "Цензор.нет".
Бои на Донбассе — Курахово и Покровск
В видеообзоре Бутусова также говорится о боях к западу от Курахово, оккупированного войсками ВС РФ. По его словам, враг закрепился на высотах вдоль дороги N15, которая ведет в сторону Покровского и Запорожья. Россияне имеют все возможности для нанесения ударов по бойцам ВСУ, которые находятся в низине. Журналист также посоветовал командованию отвести украинских военных, чтобы спасти их от "бесцельного поражения".
"Тот, кто контролирует господствующие высоты, тот имеет радиогоризонты для максимальной дальности и эффективности работы дронов. Так вот, сейчас враг взял под контроль господствующие высоты и они в его пользу в этом районе", — заявил журналист.
Еще один вопрос, которого коснулся Бутусов, — это ситуация вокруг Покровска. Он пояснил, что здесь продолжается наступление РФ и есть угроза окружения города.
"Очевидный для любого замысел противника. Враг наступает и основные усилия сосредоточены на запад и на восток от Покровска и Мирнограда. То есть враг пытается повторить сценарий, который удалось сделать в Великой Новоселке и в Угледаре", — сказал он, предупреждая об угрозе для трассы, ведущей на Днепр.
Что говорит Генштаб о боях на Донбассе
В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 22 января информировали о количестве штурмов ВС РФ, но пока командование не говорило о вероятном оперативном окружении в Великих Новоселках. В отчете указано, что на Покровском направлении состоялось на порядок больше атак врага — 44 шт. Между тем на Новопавловском (Великая Новоселка) — пять.
Отметим, 21 января боец 79 бригады рассказал о превосходстве комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. По его словам, РЭБов так много, что до цели долетает один из пяти FPV-дронов ВСУ. Впрочем, несмотря на это, его подразделение взяло в плен 14 россиян на Кураховском направлении.
Напоминаем, 22 января аналитик проекта DeepState рассказали об удачной спецоперации ВСУ, благодаря которой врага отбросили возле одного населенного пункта.