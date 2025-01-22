Оточення ЗСУ у Великій Новосілці: ЗС РФ наближаються та б'ють з флангів, — Бутусов (відео)

Відстань між зубцями російських "кліщів", які загрожують Великій Новосілці — близько двох-трьох кілометрів, заявив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Він закликав Генштаб рятувати бійців ЗСУ.

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ЗС РФ продовжують наступ на відтинку фронту на Донбасі, який тягнеться від Покровська до Великої Новосілки. У Покровську росіяни можуть повторити спосіб дій, завдяки яким вони окупували Вугледар. Тим часом є загроза оперативного оточення підрозділів ЗСУ у Великих Новосілках. Про ситуацію на межі Донецької області воєнний журналіст та редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів у відеоогляді на YouTube-каналі.

Наступ РФ - Бутусов про Великі Новосілки 22 січня

Наступ РФ — оточення у Великих Новосілках

Бутусов пояснив, що отримав інформацію про ситуацію на лінії фронту від військовослужбовців, які знають про реальні події: з "командирами високого і середнього рівнів, і з молодшими командирами". Згідно з отриманими даними, місто Велика Новосілка перебуває майже у оточенні. Війська ЗС РФ просунулись на західному та східному флангах навколо населеного пункту, і повністю прострілюють місцевість. Внаслідок цього бійці ЗСУ можуть дістатись на позиції лише пішки, чути на відео.

"Весь цей маленький вузький острівець прострілюється ворогом наскрізь майже з усіх видів озброєння", — сказав Бутусов.

Бутусов стверджує, що дану точку важко втримати, українцям загрожує оперативне оточення, але вони тримають позиції, бо наказу відходити немає.

"Розгорнути зв'язок, організувати забезпечення та швидку евакуацію неможливо. Як далі це можливо утримувати? Поповнення людьми немає. Але є наказ триматися. Це у мене викликає просто обурення, що досі немає ніяких рішень на відхід", — сказав воєнний журналіст, закликаючи Генштаб вивести людей.

На карті бойових дій, яку показав Бутусов, видно російські "кліщі", які охопили Велику Новосілку. Відстань між краями "кліщів" — від 2 200 до 3 700 м, вказано на карті "Цензор.нет".

Наступ РФ - ситуація під Великою Новосілкою, 22 січня Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Бої на Донбасі — Курахове та Покровськ

У відеоогляді Бутусова також ідеться про бої на захід від Курахового, окупованого військами ЗС РФ. З його слів, ворог закріпився на висотах обабіч дороги N15, яка веде у бік Покровського та Запоріжжя. Росіяни мають усі можливості для завдання ударів по бійцях ЗСУ, які перебувають в низині. Журналіст також порадив командуванню відвести українських військовий, щоб врятувати їх від "безцільного ураження".

"Той, хто контролює панівні висоти, той має радіогоризонти для максимальної дальності і ефективності роботи дронів. Так от, зараз ворог взяв під контроль панівні висоти і вони на його користь в цьому районі", — заявив журналіст.

Ще одне питання, якого торкнувся Бутусов, — це ситуація навколо Покровська. Він пояснив, що тут продовжується наступ РФ і є загроза оточення міста.

"Очевидний для будь-кого задум противника. Ворог наступає і основні зусилля зосереджені на захід і на схід від Покровська і Мирнограда. Тобто ворог намагається повторити сценарій, який вдалось зробити у Великій Новосілці та у Вугледарі", — сказав він, попереджаючи про загрозу для траси, яка веде на Дніпро.

Наступ РФ - ситуація на захід від Курахового, 22 січня Фото: Юрій Бутусов / Telegram Наступ РФ - ситуація під Покровськом, 22 січня Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Що каже Генштаб про бої на Донбасі

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 січня інформували про кількість штурмів ЗС РФ, але поки що командування не говорило про ймовірне оперативне оточення у Великих Новосілках. У звіті вказано, що на Покровському напрямку відбулось на порядок більше атак ворога — 44 шт. Тим часом на Новопавлівському (Велика Новосілка) — п'ять.

Зазначимо, 21 січня боєць 79 бригади розповів про перевагу комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗС РФ. З його слів, РЕБів так багато, що до цілі долітає один з п'яти FPV-дронів ЗСУ. Втім, не дивлячись на це, його підрозділ взяв в полон 14 росіян на Курахівському напрямку.

Нагадуємо, 22 січня аналітик проєкту DeepState розповіли про вдалу спецоперацію ЗСУ, завдяки якій ворога відкинули біля одного населеного пункту.