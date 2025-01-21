Долітають одиниці FPV: які наслідки появи потужних РЕБ РФ на фронті (відео)

Українські військові втрачають чотири з п'яти FPV-дронів, які намагаються застосувати проти підрозділів ЗС РФ, пояснив проблему речник 79 ОДШБр ЗСУ.

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Російське командування наситило лінію фронту потужними комплексами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які заважають працювати українським розвідувальним та ударним дронам. Оператори БПЛА шукають безпечні частоти, але можливостей все менше. Саме з цих причин зросли втрати безпілотників. Про деталі застосування дронів та РЕБ начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр, молодший лейтенант Роман Писаренко розповів в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Бої на Донбасі - про РЕБ РФ список 79 бригади див. з 15:42

Писаренко пояснив, що у бійців ЗСУ останнім часом різко зросла потреба у FPV-дронах, оскільки їх багато втрачається на лінії фронту. Через засоби РЕБ, які мають росіяни, доводиться часто змінювати робочу частоту, щоб пристрій міг прослизнути до цілі. Зі слів військового, таких "лазівок для обходу" все менше.

"В Росії дуже потужні РЕБи, і через це дуже велика йде втрата саме FPV-дронів. Тобто з п'яти долітає один приблизно. Плюс-мінус", — чути на відео.

Крім того, військовий розповів про особливості застосування різних видів безпілотників на лінії фронту. Зокрема, там потрібні і БПЛА Mavic, і FPV. Mavic — розвідувальний дрон, який вистежує позиції ЗС РФ, і він буває нічним та денним. На сьогодні особливо корисні саме нічні БПЛА, оскільки взимку раніше темніє, зауважив боєць. Коли вони працюють, то можуть виявляти місця накопичення росіян, логістичні шляхи, і тоді по цих точках "прилітає". Також українські військові перелічили бронемашини, які застосовує ворог під час атак (танки, трали, ББМ, МТЛБ) та розповіли про успішне взяття в полон 14 російських солдатів: деталі не уточнили.

Бої на Донбасі — деталі від 79 бригади

Фокус писав про взяття в полон солдатів ЗС РФ, при цьому успішну спецоперацію провели бійці 79 бригади за допомогою дронів, яким не завадив РЕБ РФ. Бійці пояснили, що по позиціях ворога спершу відпрацювали ударні безпілотники, потім — стрімкий ривок у бліндаж РФ, вхід якого закидали гранатами. Після цього росіяни склали зброю та підняли руки: ще один дрон вночі записав, як їх вели на українські позиції. Далі відбулось ще два аналогічні випадки: спершу полонили трьох ворогів, потім — ще сімох. І в усіх випадках вдалось застосувати безпілотники різних типів. Орієнтовне місце, де відбулись події — біля Курахового.

Зазначимо, 11 січня аналітики проєкту DeepState розповіли про втрату Курахового. Аналітики на карті бойових дій показали, що населений пункт повністю, до останнього кварталу, перейшов під контроль ЗС РФ. Вже 14 січня замість Курахівського напрямку з'явився Новопавлівський, засвідчили звіти Генштабу ЗСУ.

Нагадуємо, 21 січня аналітики порталу Defence Express повідомили про новий дрон ЗС РФ, який є небезпечнішим за ударний безпілотник "Ланцет".