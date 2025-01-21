Небезпечніше за "Ланцет": ЗС РФ застосовують на фронті новий дрон-камікадзе "КУБ-2" (відео)

БПЛА "КУБ-2" — досить небезпечна зброя, його бойова частина важить 10 кілограмів. Проте військові ЗСУ вже перехоплювали цей БПЛА зенітним FPV-дроном.

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Російський оборонний концерн "Калашников" почав поставки окупантам нові дрони-камікадзе "КУБ-2". Вперше про існування цих БПЛА виробник офіційно оголосив 21 січня.

Безпілотники створені спільно з НВО "Іжевські безпілотні системи". Зразки з експортними індексами "КУБ-2-Е" повезуть на виставку озброєння IDEX 2025 в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка пройде з 17 по 21 лютого.

"КУБ-2-Е" середнього класу, за даними заводу, має широкий спектр застосування. Ним можна вражати особовий склад, стартові позиції комплексів із БПЛА, вертолітні майданчики, неброньовану та легкоброньовану техніку.

Аналітики Defence Express зазначають, що 117-та окрема механізована бригада ЗСУ ще 7 січня опублікувала відео перехоплення дрона "КУБ-2" за допомогою зенітного FPV-дрона. Але тоді "КУБ-2" невірно ідентифікували як звичний ударний "Ланцет".

БПЛА "КУБ-2" можна застосовувати вдень і вночі

Єдина оголошена характеристика "КУБа-2" — це його бойова частина вагою 10 кілограмів. БПЛА можна застосовувати вдень і вночі, що вказує на можливість оснащення їх тепловізійними камерами. Дальність ураження цілей невідома, але модель-попередник "КУБ" постачається і використовується разом із розвідувальним БПЛА "Гранат-4", що виконує роль ретранслятора сигналів.

Різниця між "КУБ" і "КУБ-2" більш ніж значна: перший міг вражати тільки стаціонарні цілі з відомими координатами, оскільки він не оснащувався камерою. Також у нього була обмежена за потужністю бойова частина вагою 3 кілограми, вказують у Defence Express.

Бойова частина дрона "Куб" важила 3 кілограми

"КУБ-2" фактично займає сегмент "Ланцета" і виступає його конкурентом з більшою бойовою частиною.

Російські мілітарі-пабліки раніше показували відео застосування нового дрона-камікадзе "Куб-2" з оптичним наведенням. Він нібито влучив у 155-мм САУ "Богдана" на Покровському напрямку.

Нагадаємо, 8 січня дрони-камікадзе ЗСУ пролетіли понад 600 км і вдарили по великому паливному сховищу біля аеродрому в Енгельсі. Через 6 днів вдала атака повторилася.

Фокус раніше писав, як дрони-камікадзе з оптоволокном перетворилися на нову зброю на війні в Україні. Їх уже використовують обидві воюючі сторони.