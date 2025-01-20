Новий етап війни дронів: як Україна і Росія можуть перемогти БПЛА на оптоволокні

Армія, яка першою знайде ефективний засіб проти безпілотників, невразливих перед засобами РЕБ, отримає величезну перевагу.

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Дрони-камікадзе з оптоволокном стали новою зброєю на війні в Україні, обидві сторони їх уже використовують і водночас шукають методи протидії. Видання Forbes з'ясувало, які є варіанти боротьби з такими безпілотниками.

Одноразові FPV-дрони нового типу оснащені котушками з легким оптоволоконним кабелем, що розмотується в польоті та забезпечує зв'язок з оператором. Така технологія не випромінює радіосигналів, тому не може бути виявлена або пригнічена електронними засобами. Крім того, не можна перехопити відеосигнал, як у випадку зі звичайними FPV-дронами, і побачити, куди вони летять.

Утім, БПЛА з оптоволокном мають недоліки, які незабаром напевно використають як українські, так і російські військові. Готових систем поки що немає ні в кого, але сторона, яка перша візьме їх на озброєння, отримає величезну перевагу на полі бою.

Так Міністерство радіоелектронної промисловості Росії запитує у місцевих розробників інформацію про те, як виявити і потенційно знищити такі безпілотники. Багато ідей пропонують акустичні (за звуком) і візуальні методи виявлення. Міжнародне агентство Business Insider дізналося, що українська технологічна компанія Kara Dag Technologies запропонувала використовувати акустичні та візуальні сигнатури в поєднанні з передовими методами обробки даних для виявлення оптоволоконних дронів.

FPV-дрон з оптоволокном виробництва української компанії 3DTech Фото: 3DTech

Акустичний метод передбачає наявність великої кількості мікрофонів, здатних уловлювати характерний шум роботи лопатей і двигунів пропелера БПЛА. Дронам, яким потрібно тягнути досить важкі котушки з кабелем, потрібна велика тяга, тому і працюють вони голосніше, ніж їхні бездротові аналоги.

Головною проблемою акустичного виявлення була дальність, оскільки шум затихає з відстанню. Більшість мікрофонів насилу відрізняють шум дрона від навколишніх звуків на відстані приблизно 100 метрів. Через це потрібно багато датчиків, спрямованих у небо, щоб менше захоплювати сторонні звуки.

Візуальне виявлення працює схожим чином, тільки замість мікрофонів використовує камери. Тут виникають свої проблеми, наприклад, маленькі FPV-дрони на тлі неба виглядають точками, які складно відрізнити від птахів або літаків. Коптери з оптоволокном зазвичай літають низько над землею, але від цього завдання не спрощується, адже обмежується кут огляду.

В Україні вже використовують FPV-дрони з оптоволокном Фото: Міноборони України

Ще один потенційний метод виявлення орієнтується на самі оптоволоконні кабелі, які залишають за собою дрони. Волокна дуже тонкі, і їх складно побачити неозброєним оком, зате набагато легше в інфрачервоному діапазоні. Деякі радять використовувати дифузний інфрачервоний лазер та інфрачервоні камери, які можуть помічати як кабелі, так і гарячі двигуни БПЛА.

Як акустичні, так і візуальні методи виявлення повинні визначати дуже слабкі сигнали серед великої кількості шуму. Досягнення в технологіях обробки даних, включно з машинним навчанням і штучним інтелектом, мають полегшити цю задачу, посилюючи одне одного. Kara Dag Technologies розробляє таку систему для України, використовуючи великі технічні знання в галузі обробки інформації.

Forbes нагадало: Росія має великий досвід і можливості у виробництві дронів, а Україна вміє швидко знаходити нові рішення і впроваджувати інновації. Щойно одна сторона знайде засіб проти дронів на оптоволокні, інша, найімовірніше, швидко відтворить його, і війна перейде на новий етап.

Раніше писали, що в Україні над виробництвом оптоволоконних дронів працюють 25 компаній. Станом на 10 січня, кодифікована була тільки одна модель. Військові ж вважають, що такі БПЛА не будуть дуже вже масовими, оскільки поступаються FPV-коптерам на радіокеруванні в дальності та вазі бойових частин, які можуть нести.