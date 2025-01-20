Новий етап війни дронів: як Україна і Росія можуть перемогти БПЛА на оптоволокні
Армія, яка першою знайде ефективний засіб проти безпілотників, невразливих перед засобами РЕБ, отримає величезну перевагу.
Дрони-камікадзе з оптоволокном стали новою зброєю на війні в Україні, обидві сторони їх уже використовують і водночас шукають методи протидії. Видання Forbes з'ясувало, які є варіанти боротьби з такими безпілотниками.
Одноразові FPV-дрони нового типу оснащені котушками з легким оптоволоконним кабелем, що розмотується в польоті та забезпечує зв'язок з оператором. Така технологія не випромінює радіосигналів, тому не може бути виявлена або пригнічена електронними засобами. Крім того, не можна перехопити відеосигнал, як у випадку зі звичайними FPV-дронами, і побачити, куди вони летять.
Утім, БПЛА з оптоволокном мають недоліки, які незабаром напевно використають як українські, так і російські військові. Готових систем поки що немає ні в кого, але сторона, яка перша візьме їх на озброєння, отримає величезну перевагу на полі бою.
Так Міністерство радіоелектронної промисловості Росії запитує у місцевих розробників інформацію про те, як виявити і потенційно знищити такі безпілотники. Багато ідей пропонують акустичні (за звуком) і візуальні методи виявлення. Міжнародне агентство Business Insider дізналося, що українська технологічна компанія Kara Dag Technologies запропонувала використовувати акустичні та візуальні сигнатури в поєднанні з передовими методами обробки даних для виявлення оптоволоконних дронів.
Акустичний метод передбачає наявність великої кількості мікрофонів, здатних уловлювати характерний шум роботи лопатей і двигунів пропелера БПЛА. Дронам, яким потрібно тягнути досить важкі котушки з кабелем, потрібна велика тяга, тому і працюють вони голосніше, ніж їхні бездротові аналоги.
Головною проблемою акустичного виявлення була дальність, оскільки шум затихає з відстанню. Більшість мікрофонів насилу відрізняють шум дрона від навколишніх звуків на відстані приблизно 100 метрів. Через це потрібно багато датчиків, спрямованих у небо, щоб менше захоплювати сторонні звуки.
Візуальне виявлення працює схожим чином, тільки замість мікрофонів використовує камери. Тут виникають свої проблеми, наприклад, маленькі FPV-дрони на тлі неба виглядають точками, які складно відрізнити від птахів або літаків. Коптери з оптоволокном зазвичай літають низько над землею, але від цього завдання не спрощується, адже обмежується кут огляду.
Ще один потенційний метод виявлення орієнтується на самі оптоволоконні кабелі, які залишають за собою дрони. Волокна дуже тонкі, і їх складно побачити неозброєним оком, зате набагато легше в інфрачервоному діапазоні. Деякі радять використовувати дифузний інфрачервоний лазер та інфрачервоні камери, які можуть помічати як кабелі, так і гарячі двигуни БПЛА.
Як акустичні, так і візуальні методи виявлення повинні визначати дуже слабкі сигнали серед великої кількості шуму. Досягнення в технологіях обробки даних, включно з машинним навчанням і штучним інтелектом, мають полегшити цю задачу, посилюючи одне одного. Kara Dag Technologies розробляє таку систему для України, використовуючи великі технічні знання в галузі обробки інформації.
Forbes нагадало: Росія має великий досвід і можливості у виробництві дронів, а Україна вміє швидко знаходити нові рішення і впроваджувати інновації. Щойно одна сторона знайде засіб проти дронів на оптоволокні, інша, найімовірніше, швидко відтворить його, і війна перейде на новий етап.
Раніше писали, що в Україні над виробництвом оптоволоконних дронів працюють 25 компаній. Станом на 10 січня, кодифікована була тільки одна модель. Військові ж вважають, що такі БПЛА не будуть дуже вже масовими, оскільки поступаються FPV-коптерам на радіокеруванні в дальності та вазі бойових частин, які можуть нести.