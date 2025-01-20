Новый этап войны дронов: как Украина и Россия могут победить БПЛА на оптоволокне

Армия, которая первой найдет эффективное средство против беспилотников, неуязвимых перед средствами РЭБ, получит огромное преимущество.

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Дроны-камикадзе с оптоволокном стали новым оружием на войне в Украине, обе стороны их уже используют и одновременно ищут методы противодействия. Издание Forbes выяснило, какие есть варианты борьбы с такими беспилотниками.

Одноразовые FPV-дроны нового типа оснащены катушками с легким оптоволоконным кабелем, который разматывается в полете и обеспечивает связь с оператором. Такая технология не излучает радиосигналов, поэтому не может быть обнаружена или подавлена электронными средствами. Кроме того, нельзя перехватить видеосигнал, как в случае с обычными FPV-дронами, и увидеть, куда они летят.

Впрочем, БПЛА с оптоволокном имеют недостатки, которые вскоре наверняка используют как украинские, так и российские военные. Готовых систем пока нет ни у кого, но сторона, которая первая возьмет их на вооружение, получит огромное преимущество на поле боя.

Так Министерство радиоэлектронной промышленности России запрашивает у местных разработчиков информацию о том, как обнаружить и потенциально уничтожить такие беспилотники. Многие идеи предлагают акустические (по звуку) и визуальные методы выявления. Международное агентство Business Insider узнало, что украинская технологическая компания Kara Dag Technologies предложила использовать акустические и визуальные сигнатуры в сочетании с передовыми методами обработки данных для обнаружения оптоволоконных дронов.

FPV-дрон з оптоволокном виробництва української компанії 3DTech Фото: 3DTech

Акустический метод предполагает наличие большого количества микрофонов, способных улавливать характерный шум работы лопастей и двигателей пропеллера БПЛА. Дронам, которым нужно тащить довольно тяжелые катушки с кабелем, нужна большая тяга, поэтому и работают они громче, чем их беспроводные аналоги.

Главной проблемой акустического выявления была дальность, поскольку шум затихает с расстоянием. Большинство микрофонов с трудом отличают шум дрона от окружающих звуков на расстоянии примерно 100 метров. Из-за этого нужно много датчиков, направленных в небо, чтобы меньше захватывать посторонние звуки.

Визуальное обнаружение работает похожим образом, только вместо микрофонов использует камеры. Здесь возникают свои проблемы, например, маленькие FPV-дроны на фоне неба выглядят точками, которые сложно отличить от птиц или самолетов. Коптеры с оптоволокном обычно летают низко над землей, но от этого задача не упрощается, ведь ограничивается угол обзора.

В Украине уже использут FPV-дроны с оптоволокном Фото: Минобороны Украины

Еще один потенциальный метод обнаружения ориентируется на сами оптоволоконные кабели, которые оставляют за собой дроны. Волокна очень тонкие, и их сложно увидеть невооруженным глазом, зато гораздо легче в инфракрасном диапазоне. Некоторые советуют использовать диффузный инфракрасный лазер и инфракрасные камеры, которые могут замечать как кабели, так и горячие двигатели БПЛА.

Как акустические, так и визуальные методы обнаружения должны определять очень слабые сигналы среди большого количества шума. Достижения в технологиях обработки данных, включая машинное обучение и искусственный интеллект, должны облегчить эту задачу, усиливая друг друга. Kara Dag Technologies разрабатывает такую ​​систему для Украины, используя обширные технические знания в области обработки информации.

Forbes напомнило: Россия обладает большим опытом и возможностями в производстве дронов, а Украина умеет быстро находить новые решения и внедрять инновации. Как только одна сторона найдет средство против дронов на оптоволокне, другая, скорее всего, быстро воссоздаст его, и война перейдет на новый етап.

Ранее писали, что в Украине над производством оптоволоконных дронов работают 25 компаний. По состоянию на 10 января, кодифицирована была только одна модель. Военные же считают, что такие БПЛА не будут очень уж массовыми, поскольку уступают FPV-коптерам на радиоуправлении в дальности и весе боевых частей, которые могут нести.