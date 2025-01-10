Невразливі перед РЕБ: як інженери з України створюють дрони на оптоволокні для ЗСУ

В Україні є заводи, здатні виробляти тисячі оптоволоконних дронів на місяць, однак ця технологія має низку недоліків.

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Понад 25 команд інженерів із кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 працюють над створенням безпілотників з оптоволоконним зв'язком для Сил оборони України. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на Brave1.

Як зазначають у виданні, звичайні FPV-дрони все частіше глушаться засобами РЕБ. Оптоволоконні дрони позбавлені цього недоліку, оскільки не використовують радіозв'язок, а керуються за допомогою дуже довгого дроту, який розмотується в польоті на кілька кілометрів.

За даними Brave1, понад 25 українських компаній освоюють цю технологію. Близько десяти з них готують документи для кодифікації своїх БПЛА, що відкриє їм шлях до перших контрактів. Одна модель уже кодифікована, ще дві — на фінальному етапі. За даними видання, в Україні вже є заводи, здатні виробляти тисячі таких апаратів на місяць.

"Технологічно ці дрони досить прості. Наша модель проходить кодифікацію і в лютому буде готова до контрактування і виходу в серійне виробництво", — сказав журналістам співзасновник компанії "Смарт електронікс груп" Владислав Алексєєнко.

Військовослужбовець ЗСУ керує дроном на оптоволокні Фото: Міноборони України

Зі свого боку директор компанії Vyriy drone Олексій Бабенко в коментарі виданню зазначив, що дрони з оптоволокном в Україні стають дешевшими. Якщо раніше найбюджетніші з них коштували 60-80 тисяч гривень, то зараз — близько 30 тисяч гривень.

На його думку, ціни на оптоволоконні дрони можуть впасти ще нижче, якщо виробники будуть самі виробляти ключовий елемент — бобіни з оптоволокном. Поки що в цій галузі важливу роль відіграють китайські заводи, які продають котушки як Україні, так і Росії.

"Технологія намотування оптоволокна і збір плат зв'язку не найпростіша, але інженери з досвідом легко її опанують. Потрібно 25 осіб, 20 намотувальних верстатів — і будете мати 5 тисяч котушок на місяць. Вартість однієї котушки виходить близько 150 доларів", — сказав Олексій Бабенко.

Оптоволокно, через яке управляються БПЛА Фото: Міноборони України

При цьому опитані журналістами військові та виробники вважають, що оптоволоконні дрони не вироблятимуться мільйонами, а лише займуть певну нішу. Так, командир взводу в протитанковій роті 13-ї бригади НГУ "Хартія" Ігор Райков зазначив, що 10-кілометрове оптоволокно не дає змоги працювати на тих ділянках, куди долітають звичайні FPV. Серед решти мінусів цих БПЛА — менша вага бойової частини, менша маневреність, помітність для ворога та ризик обриву нитки.

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"Усе ще на етапі тестування": військові розповіли про складнощі з розробленням оптоволоконних FPV

"В ідеалі підрозділ повинен мати багато звичайних FPV на різних частотах, дрони з машинним зором і оптоволокном. Кожен із цих засобів ураження по-своєму хороший і виконує свої завдання. Оптоволоконні можна використовувати проти бронетехніки під час відбиття штурмів. Вони добре працюють у тумані та невразливі для РЕБ на транспортних засобах", — зазначив військовий.

Нагадаємо, Міноборони провело демонстрацію FPV-дронів, які управляються через волоконно-оптичний кабель. Тестування організували для командування різних підрозділів Збройних сил України в рамках програми розвитку інноваційних рішень і підготовки до війни майбутнього.

Також повідомлялося, що українські військові почали застосовувати оптоволоконні ударні дрони "Хижак RebOFF" від компанії 3DTech. Крім стійкості до придушення, у технології є й інші переваги, такі як можливість летіти низько і проникати в будівлі.