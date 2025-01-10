"Усе ще на етапі тестування": військові розповіли про складнощі з розробкою оптоволоконних FPV

За словами українських захисників, довгі оптоволоконні кабелі ускладнюють виявлення дронів. У той час як антени, що використовуються для управління стандартними FPV на відстані, часто помічають і виводять з ладу.

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Російські війська останніми тижнями активізували свій наступ на сході України та при цьому використовують новий інструмент на полі бою — FPV-дрони з оптоволоконними кабелями. Про це пише RFE/RL.

"Використання оптоволоконних FPV-дронів безумовно створює нові проблеми на полі бою, — пояснив прикордонник із бригади "Помста" з позивним "Фенікс".

Повідомляється, що нові безпілотники використовуються з літа, а багато українських солдатів повідомили журналістам, що ці FPV стають основним засобом стратегії ведення бою для російських військ.

Відео російського оптоволоконного дрона

Їх використовують і для розвідки, і як ударні дрони, за допомогою яких атакують українські позиції та транспортні засоби.

"Це дуже небезпечна зброя. Це як цегла з пропелером, що летить у вас, і з цим мало що можна зробити", — пояснив "Варан", офіцер 148-ї артилерійської бригади.

Бійці ЗСУ кажуть, що намагаються швидко адаптуватися до нової тактики ЗС РФ, але поки що ці зусилля не настільки успішні порівняно з тим, що роблять росіяни.

Костянтин, командир батальйону бригади НГУ "Буревій", розповів, що стійкість до засобів придушення нових дронів дає їм змогу просуватися далі й досягати цілей із більшою точністю порівняно зі звичайними FPV.

"Це дає їм змогу краще бачити наші позиції, завдавати точніших ударів і літати на великі відстані, що трохи ускладнює ситуацію", — сказав він.

Оптоволоконний дрон

"Швайка", пілот дрона і командир взводу, пояснив, що довгі оптоволоконні кабелі ускладнюють виявлення дронів. У той час як антени, що використовуються для управління стандартними FPV на відстані, часто помічають і виводять з ладу.

У російських дронів є тільки довга тонка лінія з котушкою, яку легко приховати.

"Є тільки невелика коробка, де знаходиться оптоволоконний кабель від самого дрона, і його дуже легко не помітити, тому що він розміром з пачку сигарет", — пояснив військовослужбовець.

Ще одна перевага в тому, що ці дрони рідше втрачають сигнал, ніж стандартні FPV, і їм легше переслідувати цілі.

"Якщо пілот професійно підготовлений, оптоволоконний дрон дає йому змогу літати дуже низько, навіть ковзаючи землею серед рослинності, не втрачаючи відеосигнал", — сказав "Лютий", командир підрозділу FPV у Третій штурмовій бригаді України.

Оптоволоконні дрони не позбавлені недоліків, їх складно використовувати в закритих просторах. За словами українських військових, деякі з таких застрявали в гілках дерев. Також вони можуть долати лише обмежену відстань.

З огляду на ці перешкоди, солдати кажуть, що найпростіший спосіб знищити оптоволоконні дрони — це вогонь зі стрілецької зброї. Також використовуються великі сітки, навіть рибальські. Кабелі можна перерізати вручну, але це пов'язано з ризиком для солдатів.

Повідомляється, що Росія нарощує виробництво оптоволоконних безпілотників, а Україна також прагне розробити власні версії.

Оптоволоконний дрон

"На цей час ми все ще перебуваємо на етапі тестування, — сказав Лютий. — Ми всі бачимо ці яскраві реклами з обіцянками, але на практиці ми тільки починаємо розвиватися в цьому напрямку".

Нагадаємо, що Міноборони України показало FPV-дрони для ЗСУ, які управляються через оптоволокно.

Також повідомлялося, що 20 грудня у ЗСУ презентували нові дрони-камікадзе з оптоволоконним зв'язком.