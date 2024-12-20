У ЗСУ презентували нові дрони-камікадзе з оптоволоконним зв'язком, — Генштаб

Флагманом є безпілотник BLACK WIDOW WEB 10, який здатний долати відстані понад 5 км і транспортувати до 2 кг корисного навантаження.

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Збройні сили України завершили випробування нової лінійки безпілотників, що використовують оптоволоконний зв'язок. Ключовим досягненням стало завершення процесу отримання коду НАТО для цих розробок, що відкриває шлях до їхньої міжнародної стандартизації. Про це 20 грудня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Флагманом проєкту став дрон-камікадзе BLACK WIDOW WEB 10. Цей безпілотник здатен долати відстані понад 5 км і транспортувати до 2 кг корисного навантаження. Уже схвалений для використання за стандартами НАТО, він вирізняється своєю ефективністю та інноваційним підходом до реалізації завдань на полі бою.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський наголосив, що використання оптоволоконного зв'язку в безпілотниках дає змогу обходити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) супротивника, що значно посилює бойові можливості.

"Це не просто новий зразок озброєння — це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення.", — наголосив полковник.

Як зазначили оглядачі ресурсу АрміяInform, БПЛА з оптоволоконним зв'язком демонструє відповідність сучасним військовим стандартам і задає нові орієнтири в розробці військових технологій.

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Раніше повідомлялося, що російські війська в Курській області активно застосовують на полі бою нові безпілотники, керовані через оптоволокно. Перевага цього рішення полягає в тому, що дрони несприйнятливі до засобів радіоелектронної боротьби.