В ВСУ презентовали новые дроны-камикадзе с оптоволоконной связью, — Генштаб

Флагманом является беспилотник BLACK WIDOW WEB 10, который способен преодолевать расстояния более 5 км и транспортировать до 2 кг полезной нагрузки.

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Вооруженные силы Украины завершили испытания новой линейки беспилотников, использующих оптоволоконную связь. Ключевым достижением стало завершение процесса получения кода НАТО для этих разработок, что открывает путь к их международной стандартизации. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Флагманом проекта стал дрон-камикадзе BLACK WIDOW WEB 10. Этот беспилотник способен преодолевать расстояния более 5 км и транспортировать до 2 кг полезной нагрузки. Уже одобренный для использования по стандартам НАТО, он выделяется своей эффективностью и инновационным подходом к реализации задач на поле боя.

Начальник управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский подчеркнул, что использование оптоволоконной связи в беспилотниках позволяет обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, что значительно усиливает боевые возможности.

"Это не просто новый образец вооружения — это окно возможностей для дальнейших исследований в сфере роботизации и беспилотных технологий. FPV-дроны с этой технологией уже становятся серьезной угрозой для противника на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул полковник.

Как отметили обозреватели ресурса АрмияInform, БПЛА с оптоволоконной связью демонстрирует соответствие современным военным стандартам и задает новые ориентиры в разработке военных технологий.

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Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области активно применяют на поле боя новые беспилотники, управляемые через оптоволокно. Преимущество данного решения заключается в том, что дроны невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.