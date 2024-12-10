Неудержимый БПЛА за $200: волонтер из США собрал для ВСУ дрон на оптоволокне (видео)

Бывший морской пехотинец Трой Смозерс вдохновился российским FPV-дроном, управляемым по оптоволоконному кабелю. За семь месяцев он изобрел беспилотник, поражающий цели в 90% случаев.

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Бывший морской пехотинец США, волонтер Трой Смозерс за семь месяцев разработал технологию, позволяющую украинским дронам избегать глушения российскими средствами РЭБ. Секретами технологии он поделился с журналом Forbes.

Идея БПЛА на оптоволокне изначально была рискованной

Изобретатель вдохновился статьей в Forbes о новом экспериментальном российском FPV-дроне, управляемым оператором по оптоволоконному кабелю, а не по радиосигналу.

"Я сразу понял, что это именно то, что нужно нашим украинским силам", — сказал Смозерс.

Идея БПЛА на оптоволокне изначально была рискованной: многие скептики утверждали, что кабель запутается или порвется, а дальность полета окажется слишком короткой без возможности маневрирования.

"Российская радиоэлектронная война становится более интенсивной, все больше и больше систем размещается вдоль линии фронта. Уже 50% или более украинских FPV были перехвачены. В некоторых районах показатель был намного выше", — отметил автор статьи.

Смозерс приступил к созданию собственного оптоволоконного дрона и понял, что в отличие от армии США, которая может позволить себе ударные дроны за $50 000, украинцам нужны были доступные решения. Американец показывал технологию на встречах практически со всеми компаниями-производителями в Украине, вплоть до государственного "Укроборонпрома".

"Я показал им, как можно прикрепить немного дополнительного оборудования и превратить FPV в оптоволоконный дрон по цене менее чем 200 долларов", — говорит он.

Смозерс дал всем возможность опробовать прототип и посмотреть, как он летает. Катушка и механизм добавили вес, но оставили достаточно места для боеголовки. Кабель не рвался и не запутывался, а маневренности было более чем достаточно для атак на расстоянии в несколько километров.

Далее изобретатель проверил дрон на передовой с "Иностранным легионом", бойцы атаковали им российскую позицию. Все наблюдали на мониторе с трансляцией, дрон действовал так же безупречно, как и на демонстрациях.

"Когда он ударил, раздался громкий грохот. У меня было чувство выполненного долга", — говорит Смозерс.

После этого было зафиксировано еще несколько подтвержденных удачных попаданий украинскими оптоволоконными FPV-дронами. Процент поражения целей — не менее 80-90%, что намного больше, чем у радиоуправляемых дронов.

Фокус ранее писал, что Силы обороны Украины получили новую ракету-дрон "Пекло". Несколько раз ее испытали в боевых условиях.

Кроме этого, военные ВСУ научились перехватывать FPV-дронами российские разведаппараты ZALA 421, "Орлан 10/30" и Supercam 350. С мая 2024 года удалось перехватить около 650 БПЛА.