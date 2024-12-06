Дорогое ноу-хау в сфере БПЛА: в чем уникальность нового дрона-ракеты "Пекло"

Украинский ВПК представил очередную новинку в сфере дальнобойных БПЛА. Инженеры постепенно приближают характеристики дронов к крылатым ракетам, что делает их грозным оружием. Фокус узнал, как зарекомендует себя беспилотник в бою.

Силы обороны Украины получили новую ракету-дрон под названием "Пекло", испытанную в боевых условиях. По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое вооружение стало очередной разработкой украинской оружейной промышленности.

"Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение", — отметил президент.

Украинский производитель создал БПЛА с нуля в рекордные сроки — в течение года. Новый тип оружия стал первым в своем классе, добавил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

"Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется: повышается уровень его защиты воздействия РЭБ, улучшаются эксплуатационные характеристики и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения, указывает министр.

Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, предельная дальность поражения целей — более 700 километров. По сведениям агентства "Интерфакс-Украина", его пять раз испытали в боевых условиях с успешными попаданиями по российским целям. По своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, но стоят значительно дешевле.

О других характеристиках новых дронов не сообщается. Неизвестно, сколько именно устройств получили военные ВСУ. Судя по внешнему виду, "Пекло" представляет собой боеприпас с фиксированным крылом и внешним турбореактивным двигателем. БПЛА построен по классической аэродинамической схеме: крылья расположены в средней части, а подвижные рули — в хвостовой.

Базы с топливом и тактическая авиация РФ: куда полетит дрон "Пекло"

Военные аналитики обращали внимание, что современные дальнобойные ударные беспилотники приближаются по характеристикам к крылатым ракетам. Украинские специалисты могут быть изобретателями новой технологии: сложная полномасштабная война вынуждает искать нестандартные подходы к ведению боевых действий.

ВСУ ранее успешно использовали для дальнобойных атак старые советские беспилотники Ту-141 "Стриж". Модернизация дрона фактически превратила беспилотник в дешевый аналог крылатой ракеты, что могло натолкнуть инженеров на мысль о необходимости создания мощного и точного гибрида ракеты и беспилотника.

"Пекло" стал вторым ракето-дроном на вооружении ВСУ. На торжествах по случаю Дня Независимости в 2024 году Зеленский объявил об успешном применении ракеты-дрона "Паляница" и заявил, что это "новый метод возмездия агрессору". "Паляниця" запускается с наземной платформы на расстояние 600-700 километров.

В зоне поражения двух ракето-дронов находятся около 20 российских военных аэродромов, в том числе "Саваслейка" в Нижегородской области. Однако бить по ним таким вооружением смысла нет, говорит Фокусу ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

Как правило, аэродромы — это большая площадь с неинтенсивным размещением объектов на ней. Более реально попасть по цехам предприятий ВПК или вычислять места базирования тактической авиаций, самолетов Су-27 и Су-34. Каждый такой самолет стоит от 30 миллионов долларов, но для его поражения придется оснащать дрон не системой наведения GPS, а станцией донаведения.

Романенко уверен в невозможности полноценного объединения ракеты и БПЛА. Крылатая ракета имеет сложное оборудование, позволяющее ей самостоятельно наводиться на цель на конечном этапе. На расстоянии более 120 километров невозможен радиосигнал управления, тем более в условиях активной работы ПВО.

"Если столь сложное оборудование поставить на БПЛА, его цена будет как у ракеты, а боевая часть и дальность поражения цели намного меньше. Вероятность сбивания из-за невысокой скорости крайне высока. Надеюсь, что украинские дроны хотя бы оттянут на себя российские зенитные ракеты С-300, С-400 и "Бук", — объясняет он.

Эксперт отмечает, что на данный момент неизвестны явные положительные результаты применения украинских дронов, себестоимость которых довольно высокая. К примеру, цена ракеты "Паляниця" — менее 1 миллиона долларов и для снижения затрат на производство государство уже обратилось к частному бизнесу.

Гипотетическими целями для дронов "Пекло" могли бы стать топливные базы в России. В этом случае нужно просчитать стоимость объемов хранимого топлива, чтобы не получилось так, что БПЛА стоит дороже, подытожил Романенко.

Напомним, украинские военные научились использовать FPV-дроны для перехвата российских разведаппаратов ZALA 421, "Орлан 10/30" и Supercam 350. С мая 2024 года уже подтверждено не менее 650 успешных перехватов.

Фокус ранее писал, что Херсон стал полигоном для операторов беспилотников ВС РФ. Южный украинский город подвергся более 9 500 атакам дронов с июля 2024 года, причем враг выбирал в основном гражданские цели.