Ослепляют оружие ВС РФ: эксперты оценили эффективность украинских операторов дронов

Украинские операторы БПЛА с мая текущего года совершили по меньшей мере около 850 перехватов, существенно понижая способность противника наносить точные ракетные и артиллерийские удары.

Украинские вооруженные силы продолжают демонстрировать небывалую изобретательность в противостоянии российскому вторжению, развивая технологии и тактику применения воздушных беспилотников. Особенно ярко это проявляется в использовании FPV-дронов для перехвата российских разведывательных аппаратов и нейтрализации ключевых элементов российской военной инфраструктуры. Об эффективности украинских операторов БПЛА рассказал в материале Defense News военный аналитик Федерико Борсари.

Весной 2023 года Украина начала активно применять FPV-дроны, изменив тактику сухопутных операций. Эти дроны стали универсальным средством борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, такими как ZALA 421, "Орлан 10/30" и Supercam 350. По данным из открытых источников и анализа украинских социальных медиа, с мая 2024 года было подтверждено не менее 650 успешных перехватов FPV-дронами.

"С мая 2024 года автор визуально подтвердил почти 650 перехватов такого типа — в основном на расстоянии 1000–3000 метров — по всей линии фронта", — пишет Борсари.

Перехват российских БПЛА с течением времени Фото: Defense News

В то же время OSINT-наблюдатели зафиксировали около 850 перехватов, хотя эта цифра, считает аналитик, может быть значительно выше, учитывая тот момент, что не все данные фиксируются или публикуются.

Стратегическое значение FPV-дронов

Использование FPV-дронов имеет далеко идущие последствия. Эти устройства не только устраняют разведывательные беспилотники России, но и подрывают ее способность передавать данные для артиллерийских и ракетных ударов. В частности, снижение эффективности российских систем разведки ограничивает их способность обнаруживать высокоценные цели, такие как украинские средства ПВО и аэродромы, которые обычно атакуются баллистическими ракетами "Искандер-М".

Кроме того, уничтожение разведывательных дронов негативно сказывается на применении ударных беспилотных систем, включая "Ланцет", который требует прямой их поддержки. А сокращение задокументированных ударов "Ланцетов" за последние месяцы является косвенным свидетельством успешности украинских FPV-дронов.

Процент российских типов БПЛА, перехваченных украинскими FPV-дронами Фото: Defense News

Немаловажным фактором в этом вопросе является экономическая составляющая. Аналитик подчеркивает, что FPV-дроны, используемые Украиной, оказываются дешевле и проще в производстве, чем традиционные средства ПВО. Частные краудфандинговые инициативы и компании, такие, например, как Wild Hornets, обеспечивают подразделения Сил обороны на передовой тысячами таких дронов.

Что касается свежих идей с применением БПЛА, то здесь Борсари отмечает, что украинские защитники активно экспериментируют с тактикой применения FPV-дронов. Даже созданы специализированные подразделения ПВО FPV, а также разрабатываются новые тактические решения, включая атаки тандемными перехватчиками и использование скрытных маневров.

Ответ России: контрмеры и их слабости

Российская армия начала внедрять защитные меры для своих разведывательных дронов. В ход идут камуфляж, фальшивые цветовые схемы, "глушилки" радиосигналов и камеры заднего вида. Однако эффективность этих контрмер остается низкой, поскольку украинская сторона быстро адаптируется к новым вызовам.

Например, использование тандемных FPV-дронов увеличивает шансы на успешный перехват, а атаки снизу позволяют оставаться вне зоны видимости камер.

Несмотря на успехи, использование таких беспилотных систем остается трудоемким процессом, зависящим от квалифицированных операторов. Однако Украина уже начала интеграцию автоматизированных систем наведения и компьютерного зрения с поддержкой ИИ, что значительно повысит точность и эффективность дронов, а также улучшит их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

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Напомним, Александр Прокудин в интервью Financial Times рассказал, что Херсон для Вооруженных сил РФ стал своего рода полигоном для обучения операторов беспилотников. С середины июля этот южный украинский город подвергся более 9 500 атакам дронов, причем под удар попали не военные, а гражданские объекты.