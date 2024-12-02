Могут бить по РФ на 1 800 км: Украина нарастила производство дальнобойных БПЛА

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, с 2023 года производство дронов большой дальности в Украине выросло в десятки раз.

Украина наращивает производство беспилотных аппаратов, в частности БПЛА большой дальности. Об этом сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров агентству Reuters.

Сообщается, что Украина уделяет большое внимание производству и улучшению характеристик дальнобойных ударных беспилотников, которые позволяют наносить удары вглубь территории Российской Федерации.

По словам Михаила Федорова, с прошлого года производство БПЛА большой дальности в Украине выросло в десятки раз. Министр подчеркнул, что на данный момент у Украины есть ударные дроны, способные преодолевать расстояние до 1 800 километров. Президент Украины Владимир Зеленский также поставил цель в следующем году произвести 30 000 единиц этого оружия глубокого поражения.

Как отмечают в издании, ВС РФ применяют в обстрелах Украины дешевые беспилотники-приманки, которые изматывают украинскую ПВО. Глава Минцифры рассказал, что Украина также использовала фальшь-цели в ходе атак на РФ.

"Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украины), быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянных изменений метода запуска и подключения", — сказал министр.

Важно

Несет 6 FPV-дронов: раскрыты новые возможности украинского БПЛА "Довбуш Т10" (видео)

Михаил Федоров подтвердил, что в Украине идет работа над БПЛА для перехвата российских дальнобойных беспилотников типа "Шахед". Он отметил, что некоторые компании уже проводят испытания таких аппаратов, однако технология еще находится на стадии исследований и разработок.

Кроме того, министр рассказал о применении дронов с искусственным интеллектом (ИИ) украинского производства. Эти БПЛА могут поражать цель в автономном режиме, обходя таким образом действие средств радиоэлектронной борьбы.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", — заявил глава Минцифры

Еще один вид дронов, о котором упоминается в статье — наземные роботизированные комплексы. Они, в частности, используются для доставки боеприпасов и провизии пехоте в окопах, а также для эвакуации раненых солдат.

"В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч", — сказал министр.

Напомним, украинские ударные беспилотники большой дальности "Лютый" получили в 1,5 раза большую боевую часть массой 75 кг.

Также сообщалось, что украинская компания Buntar Aerospace создала для Сил обороны Украины разведывательный беспилотник Buntar-1 вертикального взлета и посадки.