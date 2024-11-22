"Мы были поражены": как дрон Buntar-1 помогает ВСУ на Харьковском направлении (видео)

БПЛА-разведчик Buntar-1 отличается стабильной связью и качественной передачей real-time видео без фризов и задержек, утверждает производитель.

Украинская компания Buntar Aerospace создала для Сил обороны Украины разведывательный беспилотник Buntar-1 вертикального взлета и посадки, который уже применяется на Харьковском направлении. Об особенностях этого дрона производитель рассказал в рамках YouTube-проекта Министерства цифровой трансформации Украины Warchangers.

Производитель раскрыл детали о дроне Buntar-1

Сообщается, что Buntar-1 предназначен для разведки в реальном времени, корректировки огня дальнобойной артиллерии, поиска и выявления целей. Дополнительно он может вести стримы, которые будут помогать командиру понимать, что происходит в его полосе ответственности.

Беспилотник оснащен уникальным программным обеспечением Buntar Copilot, которое автоматизирует работу оператора и позволяет меньше терять бортов. Дальность аппарата — примерно 50 км.

Идея создания Buntar-1 возникла на основе боевого опыта одного из основателей Buntar Aerospace. Ему нужен был надежный борт, стабильно работающий в условиях РЭБ, который можно легко и быстро развернуть.

Первые тестовые полеты прошли в августе на Харьковском направлении. Разработчики присоединились к одному из подразделений аэроразведки и испытали беспилотник вместе с военными.

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"Мы были поражены тем, насколько эффективно показывает себя борт. Насколько стабильно он работает. И сами военные, с которыми мы работали, были очень довольны тем, насколько была стабильная связь и насколько адекватно передавалось real-time видео без фризов, без задержек", — отметил производитель.

В сюжете также упоминается отзыв командира одного из подразделений аэроразведки, которое работает в Харьковской области. По его словам, 100 минут полета на Buntar-1 были намного эффективнее, чем на других разведывательных дронах, которые летают около 3 часов.

По словам производителя, если экипаж опытный, он может освоить управление беспилотником Buntar-1 за три дня или меньше. Если же речь идет о подтотовке пилотов с нуля, то может понадобиться до трех недель.

На данный момент команда работает над платформой Buntar-3, которая будет иметь куда лучшие летные характеристики. Планируется увеличение времени в воздухе до 3 часов. При этом разработчики намерены сохранить такую же стабильную связь.

Напомним, компания Frontline разработала для Сил обороны Украины дрон-бомбардировщик "Лінза", оснащенный уникальной системой управления и связи.

Также сообщалось, что украинские военные начали применять новые ударные дроны "Хижак RebOFF" с оптоволоконными кабелями, неуязвимые к подавлению средствами РЭБ.