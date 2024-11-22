"Ми були вражені": як дрон Buntar-1 допомагає ЗСУ на Харківському напрямку (відео)

БПЛА-розвідник Buntar-1 вирізняється стабільним зв'язком і якісною передачею real-time відео без фризів і затримок, стверджує виробник.

Українська компанія Buntar Aerospace створила для Сил оборони України розвідувальний безпілотник Buntar-1 вертикального зльоту і посадки, який уже застосовується на Харківському напрямку. Про особливості цього дрона виробник розповів у межах YouTube-проєкту Міністерства цифрової трансформації України Warchangers.

Виробник розкрив деталі про дрон Buntar-1

Повідомляється, що Buntar-1 призначений для розвідки в реальному часі, коригування вогню далекобійної артилерії, пошуку і виявлення цілей. Додатково він може вести стріми, які допомагатимуть командиру розуміти, що відбувається в його смузі відповідальності.

Безпілотник оснащений унікальним програмним забезпеченням Buntar Copilot, яке автоматизує роботу оператора і дає змогу менше втрачати бортів. Дальність апарата — приблизно 50 км.

Ідея створення Buntar-1 виникла на основі бойового досвіду одного із засновників Buntar Aerospace. Йому потрібен був надійний борт, що стабільно працює в умовах РЕБ, який можна легко і швидко розгорнути.

Перші тестові польоти відбулися в серпні на Харківському напрямку. Розробники долучилися до одного з підрозділів аеророзвідки та випробували безпілотник разом із військовими.

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"Ми були вражені тим, наскільки ефективно показує себе борт. Наскільки стабільно він працює. І самі військові, з якими ми працювали, були дуже задоволені тим, наскільки був стабільний зв'язок і наскільки адекватно передавалося real-time відео без фризів, без затримок", — зазначив виробник.

У сюжеті також згадується відгук командира одного з підрозділів аеророзвідки, який працює в Харківській області. За його словами, 100 хвилин польоту на Buntar-1 були набагато ефективнішими, ніж на інших розвідувальних дронах, які літають близько 3 годин.

За словами виробника, якщо екіпаж досвідчений, він може освоїти управління безпілотником Buntar-1 за три дні або менше. Якщо ж ідеться про підготування пілотів з нуля, то може знадобитися до трьох тижнів.

Наразі команда працює над платформою Buntar-3, яка матиме значно кращі льотні характеристики. Планується збільшення часу в повітрі до 3 годин. При цьому розробники мають намір зберегти такий самий стабільний зв'язок.

Нагадаємо, компанія Frontline розробила для Сил оборони України дрон-бомбардувальник "Лінза", оснащений унікальною системою управління та зв'язку.

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