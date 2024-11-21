Сповільнення, але не припинення: аналітик висловився про вплив погоди на активність ЗС РФ

За поганих погодних умов дійсно є проблеми з використанням БПЛА, каже оглядач Денис Попович. Водночас, піхота не відчуває труднощів і продовжує штурми.

Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всій лінії фронту, навіть за несприятливих погодних умов. Водночас у деяких випадках активність дійсно може знизитися. Деталями поділився військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Українського радіо".

За його словами, погода однакова для обох сторін на фронті. Відповідно, якщо погода впливає на російських окупантів, то й на українських захисників теж. По-друге, дійсно можуть виникати деякі проблеми

"Коли погана погода (туман, погана видимість тощо), то складніше може бути використовувати дрони. І коли погода така як зараз, перший сніг, то земля розбухне і буде важче використовувати броньовану техніку. Вона буде грузнути і менше можливості її використання, насамперед у полях. Але піхота буде діяти. Наскільки ефективно, це вже окреме питання", — заявив Денис Попович.

Зниження інтенсивності бойових дії на лінії фронту може справді відбутися, продовжує військовий оглядач, однак не варто очікувати повного припинення через погану погоду. Піхота продовжить діяти.

"Певною мірою може бути зниження інтенсивності роботи авіації, оскільки погана погода. Якщо коротко, то погода впливає різними способами, але на повну зупинку бойових дій розраховувати не варто", — заявив Денис Попович.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом масово використовують піхоту замість бронетехніки. За словами військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", ворог практично припинив застосовувати бронетехніку. Використовується піхота за підтримки FPV-дронів.