Броня не доїжджає: ЗС РФ під Покровськом масово використовують піхоту замість бронетехніки (відео)

За словами військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", ворог практично припинив застосовувати бронетехніку. Використовується піхота за підтримки FPV-дронів.

Командування російської армії кидає в бої під Покровськом піхотні підрозділи, які атакують без залучення бронетехніки за підтримки дронів. Про це в коментарі телеканалу "Київ24" розповів військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".

Боєць ЗСУ — про ситуацію на Покровському напрямку

Військовослужбовець повідомив, що в останні чотири місяці боїв він не помітив, щоб росіяни використовували більше FPV-дронів, ніж раніше. Безпілотники застосовуються з обох боків, тому відправити важку техніку на передову не представляється можливим.

"Ворог практично припинив до останнього часу використання броні на передньому краї та став масово застосовувати піхоту, адже броня просто не доїжджала до точки висадки", — пояснив він.

Нагадаємо, що DeepState у своєму зведенні від 21 листопада оцінив становище на Донбасі та в Курській області. Окупаційне угруповання просунулося біля 7 населених пунктів.

Також повідомлялося, що під час ранкового обстрілу України в Дніпрі пошкоджено підприємство. Почалися екстрені відключення.

Своєю чергою, у пресслужбі 80-ї бригади повідомили, що відбили штурм російських військ у Курській області та протягом одного бою захопили 26 військовополонених.