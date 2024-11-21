Броня не доезжает: ВС РФ под Покровском массово используют пехоту вместо бронетехники (видео)

По словам военнослужащего 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", враг практически прекратил применять бронетехнику. Используется пехота при поддержке FPV-дронов.

Командование российской армии бросает в бои под Покровском пехотные подразделения, которые атакуют без привлечения бронетехники при поддержке дронов. Об этом в комментарии телеканалу "Киев24" рассказал военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Боец ВСУ — о ситуации на Покровском направлении

Военнослужащий сообщил, что в последние четыре месяца боев он не заметил, чтобы россияне использовали больше FPV-дронов, чем прежде. Беспилотники применяются с обеих сторон, поэтому отправить тяжелую технику на передовую не представляется возможным.

"Враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки", – пояснил он.

Напомним, что DeepState в своей сводке от 21 ноября оценил положение на Донбассе и в Курской области. Оккупационная группировка продвинулась возле 7 населенных пунктов.

Также сообщалось, что в ходе утреннего обстрела Украины в Днепре повреждено предприятие. Начались экстренные отключения.

В свою очередь, в пресс-службе 80-й бригады сообщили, что отразили штурм российских войск в Курской области и в течение одного боя захватили 26 военнопленных.