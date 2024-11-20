ВСУ отбили штурм россиян в Курской области и за один бой захватили 26 пленных (видео)

На штурм украинских позиций на Курщине командование РФ бросило бывших заключенных из подразделения "Шторм Z". После встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться.

В Курской области российские оккупанты пытались выбить ВСУ с занимаемых позиций. Впрочем, штурм провалился, а почти все воины-штурмовики сдались в плен. Об этом сообщили в пресс-службе 80-й бригады ВСУ.

Отмечается, что на штурм украинских позиций на Курщине командование РФ бросило бывших заключенных из подразделения "Шторм Z".

"Во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80-ки уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили сдаться, чем спасли свою жизнь", — рассказали в бригаде.

Сообщается, что в плен к Галицким десантникам попали 26 российских оккупантов.

Пленные рассказали, что после подписания контракта и 10-дневной подготовки бросили погибать как пушечное мясо, однако после встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.

Напомним, что десантники ВСУ захватили важную позицию РФ под Курахово. Благодаря тщательному планированию украинские воины незаметно приблизились к вражеским позициям и взяли в плен трех оккупантов.