Ликвидировали командира и зама: десантники ВСУ захватили важную позицию РФ под Курахово (видео)

Благодаря тщательному планированию украинские воины незаметно приблизились к вражеским позициям и взяли в плен трех оккупантов.

В Донецкой области украинские десантники смогли захватить одну из важных позиций на Кураховском направлении. Они ликвидировали командиров и набрали в плен уцелевших россиян. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОШБр ДШВ ВСУ.

"Штурмовая группа 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяла под контроль одну из важных позиций на Кураховском направлении. Благодаря тщательному планированию наши воины незаметно приблизились к вражеским позициям, сразу ликвидировали командира российского отделения и его заместителя и взяли в плен трех оккупантов", — говорится в сообщении.

Пленные рассказали, что их законтрактовали в ВС РФ без их согласия, а на штурм бросили со связанными руками и без оружия. Развязали руки и выдали автоматы за минуту до высадки из БТРа и сказали закрепляться в посадке.

Оккупанты признались, что десантники 79-ки отработали настолько грамотно, что они даже не поняли, как оказались в плену.

Напомним, что на Покровском направлении благодаря смекалке бойцов Сил обороны россиян выбили из двух позиций в Новогродовке и Николаевке.