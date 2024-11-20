Ліквідували командира і зама: десантники ЗСУ захопили важливу позицію РФ під Кураховим (відео)

Завдяки ретельному плануванню українські воїни непомітно наблизились до ворожих позицій і взяли в полон трьох окупантів.

На Донеччині українські десантники змогли захопити одну з важливих позицій на Курахівському напрямку. Вони ліквідували командирів і набрали в полон вцілілих росіян. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОШБр ДШВ ЗСУ.

"Штурмова група 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяла під контроль одну з важливих позицій на Курахівському напрямку. Завдяки ретельному плануванню наші воїни непомітно наблизились до ворожих позицій, одразу ліквідували командира російського відділення та його заступника і взяли в полон трьох окупантів", — йдеться в повідомленні.

Полонені розповіли, що їх законтрактували до ЗС РФ без їхньої згоди, а на штурм кинули зі звʼязаними руками і без зброї. Розвʼязали руки та видали автомати за хвилину до висадки з БТРа і сказали закріплятись в посадці.

Окупанти зізналися, що десантники 79-ки відпрацювали настільки грамотно, що вони навіть не зрозуміли, як опинились в полоні.

Нагадаємо, що На Покровському напрямку завдяки кмітливості бійців Сил оборони росіян вибили з двох позицій в Новогродівці та Миколаївці.