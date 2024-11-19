ЗСУ розіграли виставу перед росіянами і захопили їхні позиції на Покровському напрямку (відео)

Бійці змусили ворога думати, що штурм готується лише на одній позиції. Але техніка розділилася, і висадження груп відбулося одразу в двох місцях під прикриттям Bradley і БТР M1117.

На Покровському напрямку завдяки кмітливості бійців Сил оборони росіян вибили з двох позицій в Новогродівці та Миколаївці. Про це повідомили бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала".

Зазначається, що українські захисники вирішили імітувати штурм однієї позиції за допомогою БМП. Завданням було відволікти увагу і від'їхати на безпечну відстань. Слідом за цією машиною їхали ще дві з піхотою на борту.

"Потрібно було, щоб противник думав, що штурм готується лише на одній позиції. Але техніка розділилася, і висадка груп відбулася одразу в двох місцях, і зрештою одночасно штурмували 2 позиції під прикриттям Bradley і БТР M1117", — йдеться в повідомленні.

Так штурмовикам "Скали" вдалося зачистити одразу дві позиції.

"Чіткий план та ювелірна злагодженість дій наших бійців призвели до виконання поставленої задачі", — зазначили у батальйоні.

Нагадаємо, що бійці 48 ОШБ змогли стабілізувати фронт у Макарівці. Загалом ворог міг втратити особовий склад чисельністю до двох рот. Зі Старомайорська висунулася колона з 15 військових, яких знищили на підході.

Також повідомлялося, що ЗС РФ змінили тактику ведення бойових дій у Курській області, почавши активно атакувати українські позиції вночі.