Атакують уночі: росіяни змінили тактику штурмів у Курській області, — комендатура ЗСУ

Противник намагається вклинюватися в оборону ЗСУ, а потім розширює плацдарми. Водночас під удар російської армії потрапляє і цивільне населення.

Російські підрозділи змінили тактику ведення бойових дій у Курській області, почавши активно атакувати українські позиції вночі. Про це повідомив 19 листопада представник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Дмитрашковського, ворог тепер концентрує свої зусилля в нічний час доби.

"Ворог постійно атакує, маневрує, і дещо змінилася його тактика. Він починає працювати не рано вранці, як це було, а починає з ночі. Колони висуваються вночі і намагаються вклинитися в оборону ЗСУ, а потім противник розширює плацдарми", — розповів речник.

Дмитрашковський зазначив, що крім завдавання ударів, зокрема й авіаційних, по позиціях українських військ, ЗС РФ постійно б'є по мирному населенню. На сьогодні повністю знищено щонайменше чотири села в Курській області — Свердлікове, Лебедівка, Дар'їне і Мала Локня. Населення з цих населених пунктів евакуйовано, проте в них проживають ще кілька людей.

Суджа також постійно перебуває під обстрілом, додав спікер. Причому удари дедалі ближче до тих місць, де ховаються цивільні, які переселяються зі знищених селищ.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня російська армія розпочала широкомасштабний контрнаступ у Курській області, зосередивши на цьому напрямку близько 50 тисяч військовослужбовців, включно зі значною кількістю військових із Північної Кореї.

Однак, як повідомив полковник Вадим Мисник, Сили оборони стримують штурми росіян, завдаючи відчутної шкоди атакуючим підрозділам ЗС РФ.