ЗС РФ зібрали 50-тисячне угруповання під Курськом: які цілі у противника

За словами головкому ЗСУ Олександра Сирського, нова хвиля наступальних операцій РФ становить серйозну загрозу українським позиціям, оскільки там зосереджені найкращі російські ударні сили.

Російська армія зробила широкомасштабний контрнаступ у Курській області, яка залишається полем запеклих боїв протягом останніх трьох місяців. Цього разу російська сторона мобілізувала близько 50 тисяч військовослужбовців, включно зі значною кількістю військових із Північної Кореї, що підтверджують як українські, так і американські джерела. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

За даними The New York Times і українських офіційних джерел, цей контрнаступ став найбільшою спробою Росії відновити контроль над Курською областю, використовуючи не тільки чисельну, а й технічну перевагу.

Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що нова хвиля наступальних операцій Росії становить серйозну загрозу українським позиціям у регіоні.

"Наразі вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись углиб території, яку ми тримаємо під контролем. Наше завдання на цьому напрямку — стримувати й знищувати ворога на його землі", — написав головком у Facebook.

Сирський також зазначив, що українські війська продовжують стійко обороняти свої позиції, попри високу щільність атак. У Курській області, за його словами, зосереджені найкращі російські ударні сили, включно з морською піхотою і важкою технікою, що значно ускладнює завдання зі стримування наступу. Водночас курська операція дозволила відтягнути боєздатні підрозділи ЗС РФ, які могли б бути залучені на Донбасі.

"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів із найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", — пояснив український генерал.

Інтенсивність боїв і російські втрати

Українські військові стверджують, що бої в Курську відрізняються високою інтенсивністю. Українська 95-та бригада розповіла, що російські підрозділи, включно з морською піхотою, зазнають значних втрат: за два дні боїв знищено 28 одиниць техніки та понад 100 військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Росії. За даними українських джерел, ще сотні російських солдатів дістали поранення.

Міністерство оборони Росії, однак, опублікувало заяву про те, що війська РФ успішно відбивають контратаки України в напрямку Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно і Новоіванівки. Ці райони стали основними точками боїв за контроль над Курським виступом, і, за інформацією командування, Росія поступово просувається вперед.

Політичний контекст

Контрнаступ Росії збігся з початком перехідного періоду в США, що може змінити обсяг американської військової допомоги Україні. З 20 січня 2025 року президентом стане Дональд Трамп, і в Києві побоюються, що його заявлений намір припинити війну шляхом переговорів може знизити рівень підтримки України, якщо Київ відмовиться від запропонованого плану врегулювання.

"Хоча Україна продовжує втрачати війська і територію, Зеленський, ймовірно, зробить усе можливе, щоб утримати Курськ до вступу Трампа на посаду і початку переговорів", — підсумували аналітики.

Важливо

ЗС РФ за тиждень контрнаступу під Курськом втратили 3 батальйони, — Forbes (відео)

Нагадаємо, пресофіцер 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик 12 листопада розповів, що ситуація для ЗСУ під Курськом складна, але не критична. ЗС РФ спробували атакувати українські позиції, але штурми виявилися провальними.