ВС РФ собрали 50-тысячную группировку под Курском: какие цели у противника

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, новая волна наступательных операций РФ представляет собой серьезную угрозу украинским позициям, поскольку там сосредоточены лучшие российские ударные силы.

Российская армия предприняла широкомасштабное контрнаступление в Курской области, которая остается полем ожесточенных боев в течение последних трех месяцев. На этот раз российская сторона мобилизовала около 50 тысяч военнослужащих, включая значительное количество военных из Северной Кореи, что подтверждают как украинские, так и американские источники. Об этом говорится в материале The War Zone.

По данным The New York Times и украинских официальных источников, это контрнаступление стало крупнейшей попыткой России восстановить контроль над Курской областью, используя не только численное, но и техническое превосходство.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что новая волна наступательных операций России представляет собой серьезную угрозу украинским позициям в регионе.

"Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем. Наша задача на этом направлении — сдерживать и уничтожать врага на его земле", — написал главком в Facebook.

Сырский также отметил, что украинские войска продолжают стойко оборонять свои позиции, несмотря на высокую плотность атак. В Курской области, по его словам, сосредоточены лучшие российские ударные силы, включая морскую пехоту и тяжелую технику, что значительно усложняет задачу по сдерживанию наступления. В то же время курская операция позволила оттянуть боеспособные подразделения ВС РФ, которые могли бы быть задействованы на Донбассе.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", — пояснил украинский генерал.

Интенсивность боев и российские потери

Украинские военные утверждают, что бои в Курске отличаются высокой интенсивностью. Украинская 95-я бригада рассказала, что российские подразделения, включая морскую пехоту, несут значительные потери: за два дня боев уничтожено 28 единиц техники и более 100 военнослужащих 810-й бригады морской пехоты России. По данным украинских источников, еще сотни российских солдат получили ранения.

Министерство обороны России, однако, опубликовало заявление о том, что войска РФ успешно отражают контратаки Украины в направлении Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Эти районы стали основными точками боев за контроль над Курским выступом, и, по информации командования, Россия постепенно продвигается вперед.

Политический контекст

Контрнаступление России совпало с началом переходного периода в США, что может изменить объем американской военной помощи Украине. С 20 января 2025 года президентом станет Дональд Трамп, и в Киеве опасаются, что его заявленное намерение прекратить войну путем переговоров может снизить уровень поддержки Украины, если Киев откажется от предложенного плана урегулирования.

"Хотя Украина продолжает терять войска и территорию, Зеленский, вероятно, сделает все возможное, чтобы удержать Курск до вступления Трампа в должность и начала переговоров", — подытожили аналитики.

Важно

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Напомним, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик 12 ноября рассказал, что ситуация для ВСУ под Курском сложная, но не критическая. ВС РФ попытались атаковать украинские позиции, но штурмы оказались провальными.