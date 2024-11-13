ЗС РФ за тиждень контрнаступу під Курськом втратили 3 батальйони, — Forbes (відео)

Ворожі війська щодня намагаються відбити позиції в російському регіоні, проте зазнають колосальних втрат як серед техніки, так і серед особового складу. Сили оборони в умовах постійних штурмів також контратакують.

Російські війська в Курській області пішли в наступ з метою повернення територій під свій контроль, але за останній тиждень зазнали колосальних втрат. Про це пише Forbes.

Ворожі штурмові дії фіксувалися на заході російського регіону і вони починалися криваво та хаотично. Протягом шести днів українським операторам безпілотників вдалося виявити 77 знищених бронемашин ЗС РФ на ділянці протяжністю 250 квадратних миль, де утримують позиції Сили оборони.

Цієї кількості техніки, стверджують автори матеріалу, вистачить на три російські батальйони. Водночас, за деякими даними, реальні втрати агресора можуть бути значно вищими.

Український Центр оборонних стратегій також писав, що непропорційно велика частка втрат припадає на Курську битву, оскільки бої там щонайменше вдвічі інтенсивніші, ніж на інших ділянках.

"Російські війська підтримують високу частоту атак у Курській області, завдаючи ударів з інтервалом в 10-15 хвилин", — йдеться в повідомленні.

Москва також змогла відновити кілька полків і бригад за допомогою свіжої техніки і північнокорейського підкріплення, включно з 51-м повітряно-десантним полком і 810-ю морською піхотною бригадою. Минулого четверга, за даними аналітика Ендрю Перпетуа, їх кинули в російський регіон.

"По-перше, у них закінчуються ресурси для ведення війни; по-друге, їхня економіка в лайні; по-третє, вони вважають Україну вразливою; по-четверте, вони вважають Сполучені Штати абсолютно безсилими", — зазначив експерт.

У результаті, через тиждень наступу, ворожим військам удалося зміцнити свої позиції в районі населеного пункту Погребки, однак заради цього були понесені великі втрати як серед особового складу, так і серед техніки. Українські захисники "карають російських морпіхів за кожен метр їхнього просування".

Сили оборони також не сидять на місці і змогли контратакувати в умовах штурмів ЗС РФ, просунувшись трохи в районі Новоіванівки.

"Бої не збираються припинятися. В умовах невизначеності, пов'язаної з величезними і непосильними втратами та глобальними політичними змінами, росіяни йдуть на прорив у Курську", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що у ЗС РФ був "чорний день" під Курськом і вони намагалися штурмувати українські позиції в 5-6 накатів. За словами прес-офіцера 47-ї ОМБр Анастасії Блищик, ситуація в російському регіоні складна, проте не критична. Бійці ЗС РФ, які вижили після спроби штурму, почали ховатися в посадках.