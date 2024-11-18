"Ворог отримує по зубах": Сили оборони під Курськом завдають відчутної шкоди ЗС РФ (відео)

Полковник Вадим Мисник зазначив, що останнім часом навіть російські пропагандисти не говорять про успіхи на Курському напрямку, де Сили оборони продовжують відбивати накати ворожої піхоти.

Погодні умови в Курській області обмежують використання ворожих FPV-дронів і розвідувальних апаратів. Попри це, противник у боях під Курськом продовжує робити спроби штурмів, але Сили оборони стримують штурми росіян, завдаючи відчутної шкоди атакуючим підрозділам ЗС РФ. Про це в ефірі "Суспільне новини" розповів представник оперативно-тактичної групи "Сіверськ" полковник Вадим Мисник.

Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Сили оборони продовжують контролювати ситуацію як на самому Курському напрямку, так і здійснюють прикриття кордону, де росіяни намагаються проводити диверсійні операції.

За словами спікера, противник у боях під Курськом застосовує усталену тактику: за наявності техніки вона використовується в атаках, а в разі її втрати в бій спрямовуються невеликі групи піхоти. Однак тактика масованих штурмів або "накатів" не дає очікуваного ефекту.

"За останні дні навіть російські пропагандисти не визначили, що в них є успіх. Ворог тут отримує по зубах, і в них нічого не виходить", — сказав Мисник.

Також полковник додав, що північні рубежі залишаються місцем активних дій диверсійно-розвідувальних груп противника. Але Сили оборони володіють резервами з відповідною підготовкою, щоб купірувати подібні загрози на цьому напрямку.

"Ми не даємо ворогу активно застосовувати ДРГ, хоча він такі спроби не залишає", — зазначив Мисник.

Москва прагне повернути контроль

Журналісти The Washington Post у нещодавній публікації повідомили, що останніми днями бойові дії в Курській області набули особливої запеклості. Росія прагне до закріплення своїх територій, щоб у межах можливого мирного переговорного процесу обговорювалася тільки українська територія.

"Вибір часу, схоже, демонструє, що Кремль розуміє те, яку роль Курської області може зіграти в майбутніх переговорах: Якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде тільки українська земля", — йдеться в матеріалі.

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Раніше повідомлялося, що ЗС РФ зосередили під Курськом близько 50 тисяч військовослужбовців, включно зі значною кількістю військових із Північної Кореї. За словами головкому ЗСУ Олександра Сирського, нова хвиля наступальних операцій РФ становить серйозну загрозу українським позиціям, оскільки противник зібрав найбільш боєздатні підрозділи.

Видання Forbes 13 листопада повідомило, що в боях під Курськом Збройні сили РФ зазнають колосальних втрат як серед техніки, так і серед особового складу.