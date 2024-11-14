Можлива поразка стане не тільки проблемою України: капітан ЗСУ попередив Захід (фото)

У ЗСУ очікують, що бої в Курській області найближчими днями стануть інтенсивнішими. Уздовж основного маршруту постачання вже розгортають кілометри колючого дроту, риють бункери, якщо доведеться відходити.

Український командир із позивним "Геній", який раніше керував організацією, що допомагає дітям, вказує на брак в Україні солдатів і техніки. Він також скептично висловлюється про можливу угоду обраного президента США Дональда Трампа з РФ і очікує на інтенсивні бойові зіткнення в Курській області. Про це пише Sky News.

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Командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин повідомив, що приблизно за 10 км від кордону з Росією цей добірний штурмовий підрозділ перекинули зі східної частини Донбасу на підтримку українських сил.

Олександр Ширшин Олександр Ширшин Олександр Ширшин

За словами капітана, серед безлічі складнощів, з якими доводиться стикатися військовим, нестача піхоти стає критичною проблемою. Раніше він керував організацією, що допомагає дітям на сході країни. Він вважається одним із найкращих польових командирів країни, який не боїться висловлювати свої погляди.

БМП Bradley

Замаскований американський Bradley

Серед іншого, він вважає Bradley — найкращою машиною, якою коли-небудь користувався. Ці БМП настільки хороші, що дозволяють українській армії продовжувати опір силам ЗС РФ, що переважають.

"Майже вся наша робота на полі бою — це взаємодія піхоти з Bradley. Тому ми використовуємо її для евакуації, для переміщення людей з одного місця в інше, а також для вогневого прикриття. Машина дуже безпечна з дуже хорошими характеристиками", — зазначив він.

Україні не вистачає людей і зброї, до цього додається заборона на запуск далекобійних ракет по території Росії. Якщо ще обраний президент США Дональд Трамп припинить постачання військової допомоги, українці програють — усе просто, йдеться в публікації.

"У нас не вистачає зброї, у нас не вистачає артилерії, у нас не вистачає піхоти, і оскільки світу плювати на справедливість, і вони не хочуть закінчити війну нашою перемогою, вони бояться Росії. Мені шкода, але вони налякані, вони налякані, і це неправильний шлях", — зазначив військовослужбовець.

До можливої угоди з Росією він ставиться скептично.

"Наш ворог розуміє тільки мову сили. І ви не можете закінчити війну за 24 години або протягом року без жорстких рішень, без боротьби, так що це неможливо. Це просто розмови без результатів", — зазначив він у коментарі журналістам.

Можлива поразка — не тільки проблема України

Українські військові очікують, що запеклі бої в Курській області найближчими днями стануть ще інтенсивнішими. Уздовж основного маршруту постачання у Курській області робітники вже будують нові оборонні позиції — розгортають кілометри колючого дроту і риють бункери для української армії, якщо доведеться відходити.

Колючий дріт у Сумській області

Зуби дракона в Сумській області

Командир і бійці його підрозділу реалістично говорять про те, що решта світу втомилася підтримувати Україну, але також висловлюють намір битися до останнього, якщо знадобиться.

"Якщо подивитися на це широко, ми повинні зрозуміти, що наша поразка буде не тільки нашою проблемою, а й усього світу", — зазначив він.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ під Кураховим на Leopard 2.

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