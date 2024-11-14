Справжній воїн Піт Гегсет: що чекати світу та Україні від нового очільника Пентагону від Трампа

Піт Гегсет — ведучий розважальних передач прореспубліканського телеканалу Fox News, якого Трамп призначить головою Пентагону. На думку Гегсета, Америка не повинна надто втручатись у російсько-українську війну. Він вважає, якщо США будуть тиснути, то президенту Путіну не сподобається опинитися в глухому куті. Що ще чекати Україні та світу від Піта Гегсета — нового шефа Пентагону, та Джона Реткліффа — нового очільника ЦРУ, розбирався Фокус.

Переможець президентських виборів США у 2024 році, лідер Республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що Піт Гегсет, телеведучий та ексвійськовий, стане новим міністром оборони. Крім того, республіканець Джон Лі Реткліфф стане очільником ЦРУ, а він у минулому вже працював на цій посаді. Обидва призначенці незабаром почнуть впливати на перебіг війни в Україні, оскільки саме глава Пентагону налагоджує військову допомогу та координує підтримку партнерів, а керівник ЦРУ — контактує, серед іншого, з російськими спецслужбами щодо планів та дій Кремля. Фокус зібрав інформацію про кар'єру чиновників в уряді Трампа, які офіційно розпочнуть виконувати обов'язки після інавгурації президента у січні 2025 року. Як Гегсет і Реткліфф висловлювалися про Україну, як вони оцінюють президента РФ Володимира Путіна та як ставляться до російсько-української війни і чи мають бачення, як її завершити — ці та інші питання розглянуто у статті.

Піт Гегсет — деталі біографії нового глави Пентагону

Піт Гегсет — біографія нового міністра оборони США

Піт Гегсет (Pete Hegseth) — 44-річний випускник Прінстонського та Гарвардського університетів, член Ліги Плюща, який із 2014 року з'являється у передачах телеканалу Fox News. Має дружину та сімох дітей, живе в Теннессі. Піт є офіцером Національної гвардії США, раніше — командував взводом, який охороняв в'язницю у Гуантанамо на базі ВМС США на Кубі. Майбутній глава Пентагону також брав участь у реальних бойових діях — воював в Іраку та Афганістані: за Ірак отримав нагороду "Бронзова зірка". Останнім часом Гегсет був зіркою телебачення та активно долучався до передвиборчої кампанії Дональда Трампа, про що свідчать низка фото та відео в Instagram.

Піт Гегсет активно долучався до передвиборчої кампанії Дональда Трампа

Влітку 2024 року Піт випустив книгу Modern Warriors, присвячену військовим, американським політикам і діям президента Джо Байдена. Розповідаючи про своє життя, американець згадав про татуювання — його запідозрили у расизмі, тож через це не дозволили стати охоронцем. Тим часом ведучий заявив, що проблема сучасної американської армії — у надто великій "різноманітності".

"Я був у Національній гвардії під час інавгурації Джо Байдена, тому я служив за Буша, служив за Обами, служив за Трампа, а тепер збирався охороняти інавгурацію. Керівництво вважало мене екстремістом або білим націоналістом через татуювання, яке є релігійним татуюванням. Це єрусалимський хрест, але це було використано як підстава для скасування наказу охороняти інавгурацію", — заявив він.

Фрагмент татуювання, яке викликало питання у органів державної влади, можна роздивитись на фотографії Піта з рушницею.

Піт Гегсет — глава Міноборони США з рушницею і татуюванням Фото: Instagram

Досвіду роботи на політичних посадах у Гегсета немає, але американець займався громадською активністю — зокрема брав участь у діяльності консервативних громадських організацій Vets For Freedom (захищала інтереси ветеранів Ірану та Афганістану) та Concerned Veterans for America (також займалася ветеранами). Під час попереднього президентства Трампа його кандидатуру розглядали на посаду міністра у справах ветеранів, але тоді посаду віддали іншій людині.

Дональд Трамп пояснив у соцмережі Truth Social, чому він обрав Піта на посаду очільника Пентагону. На думку майбутнього американського президента, кандидат є справжнім воїном, для якого Америка — понад усе.

"Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Гегсета на посаду міністра оборони в моєму кабінеті. Піт провів усе своє життя як воїн, виступаючи за армію та за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить у "Америку передусім". З Пітом на чолі вороги Америки напоготові — наша армія знову стане великою, а Америка ніколи не відступить", — пояснив Трамп своє рішення.

Піт Гегсет — новий глава Пентагону в новому уряді Дональда Трампа Фото: Скриншот

Позиція Гегсета щодо України та війни з РФ

У 2022 році Гегсет відреагував на вторгнення РФ в Україну, нагадали журналісти Reuters: він вилаявся та згадав очільника Кремля.

"[Це] війна Путіна, дайте мені моє лайно", — сказав він.

Майбутній глава Пентагону розкритикував європейські країни, які є "застарілими, позбавленими озброєння, під загрозою вторгнення та безсилими", похвалив дії Китаю, який має "повний спектр довгострокового бачення". Водночас Гегсет не бажає, щоб США глибше долучались до війни РФ, навели журналісти основні тези заяв у медіа.

"Якщо Україна зможе захистити себе… чудово, але я не хочу, щоб американське втручання заходило глибоко в Європу і змушувало (Путіна) відчувати себе загнаним у кут", — наголосив Гегсет.

На особистому сайті майбутнього глави Пентагону, на офіційних сторінках у Facebook, X, Instagram не відшукалося згадок про Україну, війну з РФ чи Путіна. Натомість багато дописів про "пробудження військових", яким він цікавиться в контексті змін в армії.

Джон Реткліфф — що відомо про нового главу ЦРУ

Джон Реткліфф (John Ratcliffe) — 59-річний американський політик, член Республіканської партії, який представляв Техас у Палаті представників з 2015-го до 2020 р. У 2020 році тодішній 45-ий президент США Дональд Трамп призначив його главою ЦРУ. Джон перебував на посаді менш як рік — з травня 2020-го до січня 2021 року, і подав у відставку через позицію своїх однопартійців, які вважали, що є загроза політизації розвідки.

Під час перебування на посаді Реткліфф заявив, що у 2016 році кандидатка від демократів Гілларі Клінтон начебто поширювала інформацію про підтримку Трампа з боку РФі про те, що вона особисто наказала російським хакерам атакувати сервери Демократичної партії. Перебуваючи у Конгресі, він не раз повторював ці обвинувачення, тоді як спеціальна комісія Сенату довела, що вони безпідставні, написало видання The New York Times. Крім того, Реткліфф підтримував розслідування проти Гантера Байдена, сина нинішнього президента США Джо Байдена. На думку розвідника-республіканця, через Гантера, який був причетним до української компанії "Бурісма холдингс", адміністрація чинного президента реалізовувала якісь незаконні махінації. Коли у 2019 році Конгрес спробував оголосити імпічмент Трампу, Реткліфф захищав лідера республіканців від обвинувачень.

Джон Реткліфф — новий глава ЦРУ в уряді Дональда Трампа Фото: The New York Times

Тим часом Дональд Трамп не змінив думку щодо Реткліфа і 12 листопада повідомив громадськість, що повторно зробить його очільником ЦРУ. На сторінці у соцмережі Truth Social Трамп написав, що кандидат є "борцем за правду та чесність перед американською громадськістю" і перелічив інші його "заслуги": і про Гілларі Клінтон, і про Гантера Байдена. Щоб кандидатуру затвердити, після інавгурації її має схвалити Сенат, нагадало NYT.

Джон Реткліфф — ставлення Трампа до нового глави ЦРУ Фото: Скриншот Джон Реткліфф — розповідь Трампа про минуле нового глави ЦРУ Фото: Скриншот

Новий глава ЦРУ скептично налаштований на допомогу Україні, як навели його позицію у репортажі Fox News. Крім того, він критикував зовнішню політику Джо Байдена,насамперед — через Афганістан та через ядерну угоду з Іраном.

"Є різниця між тим, щоб допомагати Україні та допомогти Україні перемогти", — заявив Редкліф у 2022 році.

Свіжіших коментарів щодо російсько-української війни не відшукалося.

Піт Гегсет і Джон Реткліфф — що принесуть світу нові призначення Трампа

Марк Канчіан, аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пояснив виданню Associated Press, чому Трамп вирішив призначити на посаду глави Пентагону людину, яка має підготовку молодшого офіцера, але не має досвіду в політиці або не працювала на високих посадах. На його думку, майбутній президент "втомився" від боротьби з досвідченвшими посадовцями і планує отримати чиновника, який виконуватиме усі його накази. Аналітики видання при цьому зауважили, що саме ця людина успадкує глобальні проблеми — війну РФ в Україні, війну іранських проксі проти Ізраїлю, протистояння Північної та Південної Кореї.

"Я гадаю, що Трамп втомився від боротьби зі своїми міністрами оборони і вибрав того, хто буде йому лояльний", — навели журналісти слова Канчіана.

На думку аналітика, цю кандидатуру буде складно затвердити в Сенаті — він викликає сумнів у сенаторів через брак досвіду, заявив співрозмовник AP.

Тим часом у Reuters припускають, що Гегсет, якщо його затвердять, може конфліктувати з низкою топгенералів армії США. Ідеться, наприклад, про протистояння з головою Об’єднаного комітету начальників штабів, генералом ВПС Сі К’ю Брауном. Піт заявив, що у того "радикальна ліва позиція", і запідозрив, чи не став він генералом через колір шкіри. Потенційний глава Пентагону є скептиком щодо НАТО: такі ж погляди має Дональд Трамп, який вже говорив про розпуск Альянсу. Крім того, Трамп оголосив, що звільнить нелояльних генералів: і він, і Гегсет критикували Марка Міллі, який раніше очолював комітет штабів і контактував з Україною, ідеться у статті.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен у соцмережі X заявила, що призначення Гегсета міністром оборони "зробить нас менш безпечними, тож має бути відхилене".

"Усім, хто боїться того, що буде далі, я поділяю ваші страхи. Співведучий розважальних телепередач не має права бути міністром оборони. Я очолюю колегію з питань військового персоналу в Сенаті. Усі троє моїх братів служили у формі. Я поважаю кожного з наших військовослужбовців", — додала політикиня.

"Одним із його завдань на посаді міністра оборони може бути виконання передвиборних обіцянок Трампа щодо усунення американських генералів, яких він звинувачує у проведенні прогресивної політики в армії", — пояснили аналітики BBC можливі наслідки нового призначення.

Щодо Реткліффа, то на посаді глави ЦРУ він підпорядковуватиметься Офісу директора національної розвідки, очільника якого також призначає президент США за погодженням із Сенатом. Реткліфф матиме повноваження для керування мережею шпигунів за кордоном та проводити таємні операції, зауважили журналісти. Як з'ясувалось, його кандидатуру вже підтримав конгресмен-республіканець Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників. Конгресмен впевнений, що новий глава розвідки буде приділяти максимум уваги низці країн, які є загрозою для США.

"[Буде] протистояти серйозним загрозам, які представляють Китай, Росія, Іран і Північна Корея", — навело видання слова республіканця.

Зазначимо, Фокус писав про рішення Трампа призначити главою Пентагону Піта Гегсета. У 2019-му Гегсет заявив, що не мив руки 10 років, оскільки не вірить в існування бактерій. Крім того, на думку американця, Дональда Трамп правильно робив, коли особисто зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадуємо, 12 листопада видання Reuters повідомило, що після обрання Трампа афроамериканці почали отримувати загрозливі повідомлення.